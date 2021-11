Bufera Mediaset, Paolo Bonolis ha fatto fuori il collega. Lo sfogo choc: “Era il suo scopo, sto malissimo”. Fan increduli

Enrico Papi dopo anni a Tv8 alla conduzione di Guess My Age è tornato in pompa magna a Mediaset, su Canale 5, alla guida della nuova edizione di Scherzi a parte, e il successo è stato immediato. Sull’ultimo numero del magazine Oggi ha rilasciato una lunga intervista proprio per parlare di questo suo fortunato ritorno a Mediaset e dei suoi progetti futuri.

Ad un certo punto Enrico Papi ha confessato di aver passato anni particolarmente complicati perchè pare ci sia stato qualche collega che avrebbe cercato in tutti i modi di mettergli il bastone tra le ruote: “Lo scopo di qualcuno era quello di ‘farmi fuori da Mediaset… mi fa ancora male il pensiero” Argomento questo che ha incuriosito molto il giornalista del settimanale, il quale ha quindi rivelato che girerebbero voci che i colleghi che l’avrebbero fatto fuori sarebbero Mara Venier e Paolo Bonolis.

E a questo punto Enrico Papi ha subito smentito sulla prima, glissando però su quest’ultimo: “La Venier assolutamente no…Non faccio nomi, ma ci sono state persone più potenti di me che mi hanno messo in condizione di non lavorare o lavorare male…Io non ho nessuno dietro…” Insomma smentendo subito la Venier e non Bonolis, la frecciatina sembra alquanto chiara. Ma farà prima o poi i nomi del colleghi Mediaset che l’hanno fatto fuori?

Enrico Papi su Scherzi a parte fa una confessione: “Successo insperato”

Successivamente il giornalista del magazine Oggi ha chiesto a Enrico Papi se si sarebbe mai aspettato un tale successo a Mediaset per la nuova edizione del suo Scherzi a parte sotto la sua guida. Ed Enrico Papi, sempre al centro dei rumor sul suo futuro in Tv, ha subito dichiarato che non si sarebbe mai aspettato un successo di tale portata, soprattutto perchè l’esperimento messo in atto per rivoluzionare il format era rischioso:

“Prendere un brand storico, e farlo diventare pop, piacevole per tutte le fasce d’età, dalla nonna al nipotino…” Tra l’altro prendendo proprio il posto “guarda caso” di Paolo Bonolis. Enrico Papi non ha poi fatto mistero che al suo debutto è stato parecchio teso: “Non so perchè, ma la mia carriera è un’eterna gavetta…”. Ovviamente il giornalista del settimanale Oggi ha subito chiesto a Enrico Papi se tornerà presto in Tv dopo il grande successo ottenuto alla conduzione dell’ultima edizione di Scherzi a parte.

Enrico Papi ha subito risposto affermativamente, anticipando di star cercando con Mediaset il prodotto giusto: “Tornerò presto su Canale 5: dobbiamo solo trovare il prodotto giusto…” Il giornalista ha quindi riportato che secondo diversi rumor Enrico Papi dovrebbe condurre presto un game show nel preservare di Canale 5, il cui titolo provvisorio è ‘Gong’.

