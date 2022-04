bufera-mediaset,-pier-silvio-berlusconi-pizzicato-con-la-collega-della-toffanin.-“ha-perso-la-testa,-vuole-lei-al-posto-di-silvia”

Pier Silvio Berlusconi sembra dare sempre più importanza a Diletta Leotta e in molti si domandano se il suo interesse sia esclusivamente lavorativo o anche strettamente personale. Del resto non sarebbe la prima volta che l’uomo pizzica nel mondo della Mediaset, di cui è amministratore delegato. Una delle protagoniste indiscusse di Canale 5, infatti, è proprio la sua compagna, Silvia Toffanin. La presentatrice è al timone di Verissimo, uno dei programmi più apprezzati cui tutti i personaggi dello spettacolo vorrebbero prendere parte e a cui la donna è riuscita a dare un’impronta personale.

Dai toni seri ed equilibrati, Silvia Toffanin evita sempre il trash e si limita a intervistare i suoi ospiti e ad esaltarne il lavoro. Per questo i personaggi del piccolo schermo sono sempre pronti a confidarle i loro segreti, a concederle nuovi scoop e ad essere intervistati da lei. Nonostante questo, le maldicenze insistono nel dire che la donna ha ottenuto il suo ruolo in Mediaset esclusivamente grazie al suo rapporto intimo con Pier Silvio Berlusconi. Ma i fatti parlano chiaro: sono molte le offerte che la giornalista ha rifiutato, pur potendo approfittare della sua situazione per ottenere maggiori incarichi.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, quindi, sono probabilmente tra le coppie più importanti della Mediaset. Non la più importante, ovviamente, dal momento che pur essendo l’amministratore delegato l’uomo non può certo arrivare a competere con Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, i veri monarchi della televisione italiana. Anche il mondo del gossip rispetta la voglia di privacy della Queen Mary e del suo amatissimo marito, che riescono così a tenere la loro vita privata sotto chiave, decidendo loro a chi concedere dei racconti riguardo la quotidianità che vivono insieme.

Non hanno lo stesso privilegio Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Il mancato matrimonio tra i due ha fatto parlare tantissimo quegli stessi malpensanti che non credono nelle capacità della presentatrice. Sicuramente l’amministratore delegato della Mediaset ha un ingente matrimonio, e probabilmente non si fida a condividerlo neanche con la donna della sua vita. Del resto, il matrimonio non va più di moda, oppure è diventato ancor più di moda il divorzio, con le conseguenze spesso nefaste dal punto di vista economico, soprattutto quando ci sono dei figli di mezzo.

Così, è risaltato anche l’attenzione che Pier Silvio Berlusconi sta ponendo nei riguardi di Diletta Leotta, sempre più presente nel mondo della Mediaset. Anche lei giornalista capace, si è fatta conoscere non soltanto per il suo lavoro ma anche per il suo fisico procace, che fa sognare molti telespettatori, maschi e non solo. E’ lecito domandarsi se anche il compagno di Silvia Toffanin non sia rimasto affascinato dalle curve della bella bionda, che nell’ultimo anno è riuscita ad accaparrarsi anche l’uomo più desiderato del momento, Can Yaman. Come reagirà la presentatrice di Verissimo a queste voci?

