Bufera Mediaset, Piersilvio Berlusconi cancella il programma della De Filippi. Fan infuriati, esplode la protesta. Cos’è successo

Amici in queste due prime settimane dall’inizio del programma era stato spostato in via eccezionale alla domenica prima di Verissimo. Una decisione presa da Mediaset e da Pier Silvio Berlusconi per sopperire all’assenza giustificata di Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo. Assenza giustificata e motivata da questioni scenico-organizzative. Ma a quanto pare, a distanza di due settimane, il talent show di Maria De Filippi è stato lo stesso cancellato il sabato pomeriggio. I fan una volta appresa la notizia sono rimasti senza parole, ma qual è il motivo?

Amici, addio al sabato pomeriggio: quando ci sarà?

Amici è ormai iniziato da circa due settimane, con la prima puntata in onda in via eccezionale di domenica pomeriggio. Nonostante fosse una novità assoluta per la scelta editoriale domenicale di Mediaset, tutto è andato per il verso giusto. Il programma di Maria De Filippi si è confermato uno dei programmi più seguiti e anche durante il giorno festivo ha raggiunto ottimi risultati in fatto di ascolti superando addirittura la Domenica In di Mara Venier.

La scelta di inserirlo in un contesto totalmente diverso da quello abituale, ovvero il sabato, era dipesa dalla necessità di sopperire alla mancanza di Scene da un matrimonio. Il programma targato Mediaset di Anna Tatangelo infatti inizialmente doveva partire domenica 19 settembre. Ma per garantire una qualità produttiva elevata e per questioni organizzative, Pier Silvio aveva deciso di farlo slittare a domenica 3 ottobre.

Con la nuova programmazione, ne risultava: Verissimo al sabato e alla domenica, Amici alla domenica solo per due domeniche, Scene da un matrimonio alla domenica. Solo che nelle ultime ore qualcosa è cambiato e Mediaset è venuto meno alle promesse fatte. Amici non ci sarà più il sabato pomeriggio.

I fan non ci stanno

Attenzione: non si sta dicendo che uno dei programmi più amati dal pubblico Mediaset non verrà più trasmesso né al sabato né mai. Pier Silvio Berlusconi, visti gli ottimi risultati della programmazione domenicale, ha scelto di lasciare Amici alla domenica prima di Verissimo. Mentre Scene da un matrimonio farà la sua scena sul piccolo schermo di sabato, partendo così sabato 2 ottobre.

I fan, appresa la notizia non hanno mostrato felicità al riguardo, ma al contrario hanno espresso il loro dissenso commentando sotto al post pubblicato dall’account social del programma. C’è chi sostiene che sia meglio il sabato, chi dice che alla domenica non c’è gente che lo segue e chi addirittura insiste sull’idea di un nuovo day time non solo quello delle 16 passate. Insomma, sembrerebbero non averla presa molto bene, ma l’importante è che ci sia: quindi, domenica tutti sintonizzati!

