bufera-mediaset:-piersilvio-berlusconi-fa-fuori-un-famoso-presentatore-dopo-35-anni-di-carriera.-lui:-“gli-ho-dato-fastidio”

Nelle ultime ore l’azienda Mediaset si è ritrovata di nuovo al centro di polemiche. Dopo una carriera lunga ed impegnativa, uno dei veterani presentatori dell’azienda di Berlusconi si è trovato costretto ad abbandonare la rete. Con dispiacere, amarezza e tanta difficoltà, il suo addio è inevitabile. Uno dei volti più noti del giornalismo e della conduzione Mediaset non ha visto rinnovare il proprio contratto con la rete di Berlusconi.

Naturalmente, il giornalista non è rimasto con le braccia incrociate e con la bocca chiusa di fronte a questa scelta. Le polemiche non sono di certo mancate. Si tratta di Maurizio Pistocchi, conosciuto soprattutto nel mondo sportivo. Ha infatti iniziato la sua carriera nel ’75, collaborando con “ Il resto del carlino”. Dopo inizia una collaborazione con il Cesena, squadra della terra in cui egli stesso è nato, in qualità di dirigente accompagnatore.

Da questo momento in poi, il suo volto sarà costantemente associato a programmi sportivi di successo, quali “Goal”, “Oscar del calcio”, “pressing champions league” e soprattutto “Guida al campionato”, il famoso programma di Italia 1. Maurizio Pistocchi è stato presente su tute le reti Mediaset. E dopo 35 anni di carriera, arriva la notizia della fine della sua collaborazioni con la rete. Egli stesso ha annunciato la triste notizia, aggiungendo di essere quindi pronto ad affrontare nuove sfide, o forse semplicemente a riposarsi e a dormire. In ogni caso ringrazia chi lo ha seguito con affetto in tutti questi anni e ringrazia ugualmente ciò che ha ricevuto da Mediaset. ( continua dopo la foto)

Non è ancora possibile fare un pronostico su quello che sarà della sua carriera. È chiaro che Pistocchi stesso non abbia voluto sbilanciarsi e non abbia lasciato trapelare nulla. Probabilmente egli stesso non è ancora cosciente di ciò che lo aspetta e di ciò che ha voglia di prospettarsi per il futuro. Una cosa è certa: Maurizio è sicuramente scosso dal mancato rinnovo, su cui ha comunque qualcosa da ridire. Dopo una carriera così ricca, nessuno si sarebbe aspettato quanto accaduto, anche perché siamo certi avessi ancora molto da dare al giornalismo calcistico di alto livello come quello che Mediaset propone.

Maurizio Pistocchi è convinto di non andare a genio a qualcuno della Mediaset e che quindi questo sarebbe il motivo del suo abbandono. Afferma infatti di essere venuto a conoscenza nel 2013 del fatto che Andrea Agnelli avesse chiesto alla rete di Berlusconi di farlo fuori da alcuni programmi. E in effetti, da quel momento in poi, la sua presenza è sicuramente diminuita rispetto all’inizio. Basti pensare al fatto che non abbia partecipato più ai programmi sulla Champions.

Possiamo affermare quindi che il giornalista avesse già capito ciò che c’era in serbo per lui, percependo che le cose presto o tardi sarebbero cambiate. La confessione che Branchino nel 2013 aveva fatto a lui e a Paolo Ziliani aveva già lasciato prospettare niente di buono. Ci auguriamo di rivedere Maurizio Pistocchi in altri programmi sportivi su qualsiasi altra rete. E chissà che in futuro non arriva nuovamente la proposta di un nuovo contratto da parte di Mediaset.

