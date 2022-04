Bufera Mediaset, Salta l’Isola dei famosi. Il colpo di grazia è arrivato stanotte, Ecco perché non andrà più in onda

Il palinsesto Mediaset subisce cambiamenti, la messa in onda dell’Isola dei Famosi con a timone Ilary Blasi sarà annullata. Ma quando dovrebbe succedere? Dallo scorso 21 marzo ormai Ilary Blasi è la perfetta padrona di casa di uno dei reality più seguiti di canale cinque, in onda il lunedì ed il giovedì. La conduttrice romana ha fin da subito apportato novità al programma, affiancata da due nuovi ed eccezionali opinionisti: Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

Il successo non ha tardato ad arrivare, anche per questa nuova edizione. L’isola dei famosi infatti è sempre ricca di colpi di scena, di storie personali e intrecci che appassionano i telespettatori. Tra queste, la storia di Blind e della sua passata tossicodipendeza. A questo non mancano squalifiche, come nel caso di Silvano Michetti dei cugini di campagna, o provvedimenti disciplinari per la mancata osservanza delle regole.

Nonostante ciò, sembra che l’isola dei famosi subirà una battuta d’arresto. Ma Ilary Blasi ha già dimostrato in più occasioni la sua capacità di tenere a bada situazioni avverse e colpi di scena non graditi. lo ha fatto soprattutto grazie alla sua ormai famosa ironia, talvolta anche tagliente e molto popolare. La conduttrice infatti non ha mai nascosto di conservare ancora in parte l’animo da “burina”, con molta fierezza.

Tornando alla programmazione dell’isola, Davide Maggio e Novella 2000 ci hanno tenuto a far sapere ai telespettatori che, come da consuetudine, stasera il programma andrà in onda così come il 18 aprile, nel giorno di Pasquetta, e al timone ci sarà sempre lei, la “capitana” Ilary Blasi.

Il calendario dell’ Isola dei famosi subirà variazioni a partire dal giovedì 21 aprile. A rimpiazzare il reality ci sarà il film “ un figlio di nome Erasmus”. Ma perché? Pare che a partire da quella data, sarà trasmessa sulla rete spagnola telecinco la prima puntata di “Supervivientes”, che non è altro che la versione iberica della nostra isola. Come sappiamo, a tale programma parteciparono l’anno scorso anche due dei nostri vip italiani: l’iconica Valeria Marini e il bel Gianmarco Onestini. I protagonisti di supervivientes partiranno, anche quest’anno, per gli stessi luoghi del cast della nostra Isola dei famosi italiana.

A partire dal 28 aprile l’isola tornerà ad essere trasmessa di lunedì e giovedì ma con una novità: anche quest’anno, come già accaduto durante il 2021, il reality sarà in differita, così da lasciare spazio sull’isola ai concorrenti spagnoli. Ilary Blasi quindi potrà continuare ad intrattenere il pubblico, regalando uno spettacolo fatto di spensieratezza ma anche di riflessioni e di prove fisiche sempre avvincenti. A tutto questo si aggiungeranno, come dall’inizio di questa edizione, gli interventi preziosi degli ospiti in studio e dei familiari e amici dei nostri naufraghi.

