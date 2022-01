bufera-mediaset,-silvia-toffanin-tagliata-e-bocciata,-la-critica-choc:-“risultati-non-buoni,-ecco-chi-va-al-suo-posto”-fan-sotto-choc

Maurizio Costanzo ha affermato che Verissimo di Silvia Toffanin non avrebbe senso se spostato in prima serata. E’ questa l’idea di una delle sue lettrici, che gli ha mandato una lettera mettendo in risalto la questione. Il famoso giornalista tiene una rubrica su Nuovo Tv in cui parla di tutti i volti dello spettacolo e dei programmi condotti, dichiarando le proprie opinioni senza filtri. La signoria di Brindisi ha pensato possa essere giunto il momento di un’altra promozione per la compagna di Pier Silvio Berlusconi, che è riuscita con le sue interviste e fidelizzare i telespettatori e ottenere un bel successo.

“D’altronde anche Fabio Fazio fa un programma basato su interviste a personaggi famosi. E, la domenica sera su Rai 3, ha successo”. Per Maurizio Costanzo però questo cambiamento nel palinsesto non tornerebbe utile alla Mediaset. Già quest’anno Verissimo di Silvia Toffanin è stato raddoppiato. Non solo il sabato pomeriggio, anche la domenica, dopo Amici di Maria De Filippi, riesce a fare una bella concorrenza alla Domenica In di Mara Venier. Due appuntamenti settimanali che la presentatrice inizialmente era dubbiosa ad accettare. Ma poi si è lanciata in questa sfida, che è risultata vincente.

Mentre alle 16:30 del pomeriggio Verissimo ottiene degli ottimi risultati, in prima serata non sarebbe lo stesso, almeno secondo Maurizio Costanzo. “Penso che non avrebbe senso togliere Silvia Toffanin dal pomeriggio di Canale 5”, ha detto il giornalista nella sua rubrica. Esaustivo come sempre, ne ha spiegato anche i motivi. Le interviste della presentatrice, per quanto interessanti, prendono un aspetto quasi sempre strappalacrime, concentrandosi sulla malinconia dei personaggi famosi che vi prendono parte e insistendo anche sulle difficoltà incontrate lungo il percorso per il successo.

“Alla sera serve dare uno sprint alla programmazione. Motivo per cui le chiacchierate interessantissime che intavola Silvia Toffanin avrebbero, forse, poca presa sui telespettatori”. La presentatrice è riuscita negli anni a fidelizzare il suo pubblico, quello dei telespettatori pomeridiani del week end, al punto che non ha avuto problemi quando è andata in onda anche la domenica. Sarebbe un peccato ricominciare da capo e spostarsi in prima serata, dove potrebbe perdere in fatto di ascolti. Una sfida troppo grande, anche se sicuramente entusiasmante dal momento che tutti sognano la sera di Canale 5.

Maurizio Costanzo termina con il paragone con Fabio Fazio. Per quanto entrambe le trasmissioni si basano sulle interviste, quella della Rai assume sicuramente un carattere più leggero. “Se è vero che nel suo salotto ci sono sempre tanti ospiti con cui il conduttore discute e dibatte, il programma prevede anche vari momenti leggeri, come il monologo di Luciana Littizzeto”. Sicuramente la presenza di una comica in studio cambia completamente l’andamento della domenica sera in Rai. Ma Silvia Toffanin è talmente abituata alle lacrime che non riuscirebbe ad accogliere un tale allegro cambiamento.

E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi

L’articolo Bufera Mediaset, Silvia Toffanin tagliata e bocciata, La critica choc: “Risultati non buoni, ecco chi va al suo posto” Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.