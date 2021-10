Bufera Mediaset, Stop a Uomini e Donne. Il programma della de Filippi tagliato improvvisamente. Ecco chi lo sostituisce

Uomini e Donne è senza ombra di dubbio uno dei programmi più seguiti della nostra televisione. Da oltre vent’anni Maria De Filippi ci tiene compagnia ogni pomeriggio con le storie d’amore, quelle appena nate e quelle che stanno per finire. Con le frequentazioni che finiscono male o con quelle che durano per sempre. Da oltre dieci anni è arrivato anche il trono over, che ha riscosso un incredibile successo, in particolar modo sul mondo del web. Domani, però, dovremo fare a meno del seguitissimo programma.

Infatti domani, a causa del 1° novembre, Uomini e Donne non andrà in onda e sarà sostituito da La Vita, la famosa telenovela che va in onda oramai da anni su Canale Cinque. Dunque dovremo aspettare per vedere come sta procedendo la storia d’amore di Gemma Galgani, che da un po’ di tempo sta frequentando Costabile, un uomo che è sceso a corteggiarlo e che si è rivelato l’uomo perfetto per lei.

Le cose tra di loro fino ad ora sono andate a gonfie vele. Anche se non potremo vederlo, le anticipazioni parlano chiaro: pare che sia arrivata già a capolinea la loro relazione e che lui addirittura si sia schierato dalla parte di Tina Cipollari, che da tempo accusa Gemma di essere ad Uomini e Donne solo per business e per cercare tutto tranne che l’amore. Ci tocca dunque aspettare qualche giorno per scoprire come proseguiranno le cose tra di loro: i telespettatori non sono molto contenti di questo stop temporaneo.

Intento negli scorsi giorni si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne e la talpina del vicolo delle news ha raccontato che finalmente ci sono stati ben due baci importanti non oscurati dalle telecamere: uno tra Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim, l’altro tra Roberta Giusti e Luca Salatino. I baci sono stati belli e intensi (resta da vedere se li manderanno in onda integralmente). Nicole è presa più emotivamente da Ciprian che da Alessandro ma si fida più del secondo che del primo. Roberta è sembrata molto presa da Luca. Soliti teatrini tra Tina Cipollari e Gemma Galgani che è stata scaricata anche dal suo ultimo corteggiatore. Ida Platano è stata molto attaccata in studio (forse la conoscenza con Diego Tavani non è andata a buon fine) tanto che è uscita più volte fuori dallo studio.