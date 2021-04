bufera-mediaset,-tommaso-zorzi-ruba-il-posto-a-gerry-e-michelle.-con-chi-va-a-condurre-striscia-la-notizia,-fan-in-delirio

E’ tempo di nuovi volti in Mediaset e ad aprire la strada ai suoi colleghi è lui, Tommaso Zorzi, che adesso potrebbe mirare anche alla conduzione di Striscia la Notizia. Il vincitore del Grande Fratello Vip ha raggiunto un successo incredibile con la sua partecipazione al programma di Alfonso Signorini. Mentre altri concorrenti si limitano a passare da un reality all’altro, per essere poi dimenticati, lui ha sfruttato appieno l’esperienza per farsi notare e mettere in risalto le sue qualità di show man. Una mossa intelligente che ha dato i suoi frutti, dal momento che adesso lo vediamo ovunque in televisione.

Già all’interno del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha voluto dar prova delle sue qualità inserendo nella quotidianità della casa un suo personale show che consisteva in un gioco a quiz che si teneva il mercoledì sera. Gli altri concorrenti si sottoponevano volentieri alle sue domande e anche alle sue punizioni. Uscito vincente dal reality, ha immediatamente trovato posto come opinionista a L’Isola dei Famosi e come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show. Il marito di Maria De Filippi sembra infatti averlo preso sotto la sua ala protettiva ed è intenzionato a insegnargli moltissimo.

Maurizio crede in lui, Ilary crede in lui, la produzione de L’isola dei Famosi gli ha concesso un programma tutto suo su Mediaset Play che ha debuttato con successo ieri sera e si chiama Il punto Z. Ospite in studio, Giulia Salemi, con cui nella casa del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha avuto un rapporto molto controverso. In collegamento video, invece, proprio Maurizio Costanzo che oltre a commentare la trasmissione gli ha dato altri consigli personali. Insomma, per Tommy è un periodo d’oro, a mancare all’appello è solo Maria De Filippi, il suo sogno da sempre.

Tommaso Zorzi potrebbe essere il nuovo conduttore di Striscia la Notizia insieme a Francesco Oppini

Un altro rapporto particolare che Tommaso Zorzi ha instaurato all’interno della casa del Grande Fratello Vip è quello con Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Tra i due ragazzi è nata un’amicizia molto forte, sfociata per Tommy in particolare nell’innamoramento. Ma i suoi sentimenti non sono ricambiati anche perché Oppini è felicemente fidanzato con Cristina. Nonostante questo, fuori dalla trasmissione i due continuano a frequentarsi e dimostrano di essere ancora molto legati l’uno all’altro. Impossibile dimenticare le loro gag nella casa più spiata d’Italia.

Proprio per questo, i fans della coppia Tommaso Zorzi Francesco Oppini hanno proposto il loro ingresso nel mondo di Striscia la Notizia. Il giornale satirico è caratterizzato da molti cambi di staffetta tra coppie di comici e di famosi presentatori italiani. Oggi dietro la scrivania sono seduti Gerry Scotti e Michelle Hunziker, ma nulla toglie che un domani potremmo vederci Tommy e il suo amato Francesco. I follower li richiedono a gran voce. Antonio Ricci starà ad ascoltare o è ancora troppo presto? Zorzi è all’inizio della sua carriera e gli spetta una meritata, ma tutta in salita, gavetta. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera Mediaset, Tommaso Zorzi ruba il posto a Gerry e Michelle. Con chi va a condurre Striscia la notizia, Fan in delirio proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.