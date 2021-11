Bufera Mediaset, Uomini e Donne passa in prima serata e abbandona il trono over. Maria de Filippi cambia tutto. Fan sotto choc

Secondo le ultime indiscrezioni, Uomini e Donne potrebbe essere spostato in prima serata, ma con una novità davvero sorprendente. Uomini e Donne è ormai da più di vent’anni uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico a casa. Seppur sia trasmesso nella fascia pomeridiana, riscuote sempre un grande successo in termini di ascolti e seguito.

Sarà merito del format, merito della padrona di casa, Maria De Filippi e anche delle storie con cui di stagione in stagione entriamo in contatto. I ragazzi giovani ci fanno emozionare con le loro avventure, i loro dubbi e le loro esterne. Ma non sono da meno neppure i protagonisti del Trono Over, ancora in cerca dell’amore vero e della persona giusta con cui condividere la propria vita.

Alla fine il programma è da sempre vincente proprio per questo motivo: cercare l’amore. Chi non crede all’amore? Impossibile non crederci! Certo, fa soffrire e magari in passato ci sono state chiuse tante porte in faccia, ma è sempre bello sperare e sognare. E il dating show di Canale Cinque permette sia ai protagonisti che al pubblico a casa di farlo con semplicità e spontaneità. Ma attenzione fan del programma dell’amore: ancora una volta Maria ci ha stupito! A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni, Uomini e Donne potrebbe sbarcare in prima serata.

Uomini e Donne, pronto a sbarcare in prima serata?

Dopo la versione del Grande Fratello e quella di Temptation Island, anche Uomini e Donne sarebbe pronto a sbarcare in prima serata con un’edizione ‘Vip’. Cosa significa? La ricerca dell’amore vedrebbe come protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo. Insomma, una novità assoluta e un’idea davvero pazzesca, per il pubblico di Canale Cinque, che in teoria bollerebbe in pentola da diversi mesi.

A quanto pare, si starebbero già facendo diversi colloqui con alcune donne vip per l’ambito trono. Questa è l’indiscrezione lanciata da Amedeo Venza: “E’ sempre più vicina e concreta l’idea dell’arrivo di Uomini e Donne in versione Vip! Alcune donne dello spettacolo sono già state contattate per un colloquio“. Insomma sarebbe una versione vip del trono classico che però andrebbe in onda in prima serata.

I fan non stanno più nella pelle

Se venisse confermata l’indiscrezione, i fan di Uomini e Donne salterebbero dalla gioia. Perché la novità di questa nuova versione è quella di andare in prima serata. In questo modo, non toglierebbe assolutamente spazio alla versione originale e di conseguenza alle storie e ai personaggi, e in più sarebbe una bella sorpresa per il pubblico. Per il momento però non è stato confermato o smentito nulla al riguardo. Non ci resta che attendere con tanta ansia ulteriori aggiornamenti!

L’articolo Bufera Mediaset, Uomini e Donne passa in prima serata e abbandona il trono over. Maria de Filippi cambia tutto. Fan sotto choc proviene da Più Donna – Notizie di Gossip, Spettacolo, Moda e Attualità.