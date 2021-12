bufera-milly-carlucci,-“votazioni-falsate-a-ballando-con-le-stelle”.-la-confessione-choc,-chi-viene-cacciato,-fan-distrutti

Ballando con le Stelle nella bufera, sui social si è scatenata una vera pioggia di critiche e nel mirino ci sarebbero i risultati del televoto. Cosa è successo? Mancano davvero pochissimi giorni alla messa in onda della finale dello show dedicato al ballo condotto da Milly Carlucci che proprio in questa stagione darà il suo addio a due maestri storici dello show, ovvero Simone di Pasquale e Sara Di Vaira.

Eppure proprio nell’attesa di scoprire il nuovo vincitore specialmente sui social ci sta qualcuno che pare abbia storto il naso difronte ai risultati del televoto della scorsa settimana che ha eliminato Mietta e Alvise Rigo. Si parla anche di votazioni false, una accusa davvero molto forte che ha lasciato davvero tutti di stucco, ma andiamo con ordine e cerchiamo di approfondire il discorso.

Ballando con le Stelle: “Che delusione”, il web non ci sta

Ballando con le Stelle torna al centro dell’attenzione ma questa volta non per qualche discussione tra giudici o concorrenti ma per una vera rivolta social che non è sfuggita a nessuno. “Che delusione, che tristezza, falsità nelle votazioni. Ci dispiace ma i numeri parlano chiaro” sono queste alcune delle parole di uno degli utenti che sotto ad un post di Milly Carlucci non ha potuto fare a meno di notare questo particolare che secondo lui riguarda proprio una votazione non vera.

Non sappiamo se la cosa corrisponda o meno alla verità o se si tratta solo di alcuni fan di Alvise Rigo o di Mietta che avrebbero voluto vedere loro in finale al posto di Bianca Goscoigne, fatto sta che la bomba è stata sganciata. Insomma davvero una macchia scura è quella che cade sul programma di Rai Uno che Sabato andrà in onda con la puntata finale che incoronerà il nuovo vincitore tra i vip rimasti in garo con i loro maestri che ormai tutto il pubblico conosce.

Non ci resta che attendere anche per scoprire se la padrona di casa deciderà in questa occasione di chiarire una volta per tutte questi dubbi sollevati sui social. Ballando con le stelle infatti è sempre stata una trasmissione al di sopra di ogni sospetto e questi dubbi sicuramente faranno male alla conduttrice che ha sembra combattuto per la trasparenza.

