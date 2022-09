Bufera nei corridoi Mediaset, Litigio assurdo tra Barbara D’Urso e Silvia Toffanin. Il motivo è la Regina

Nelle ultime ore si vocifera di un’alta tensione che arieggia nei corridoi Mediaset. La causa è da riscontrare nello speciale dedicato al funerale della Regina Elisabetta II. Quest’ultima, deceduta l’8 settembre, come da protocollo reale, riceverà il funerale solo 10 giorni dopo la morte. Precisamente, il 19 settembre ci sarà la celebrazione a Londra, nella Westminster Abbey. Si tratterà di un evento mondiale, trasmesso ovunque, in tutti i paesi e in tutte le reti. Ebbene, per quanto riguarda l’azienda di Cologno Monzese, l’evento sarà seguito passo passo e mandato in onda su Canale 5.

Ma chi sarà a presentarlo e a raccontarlo? E’ stato proprio questo interrogativo ad innescare una vera bomba in Mediaset tra alcuni volti storici. Precisamente, la diretta che avrà inizio su Canale5 a partire della 12, ore italiane, sarà affidata a Silvia Toffanin, come da lei stessa confermato nella puntata di Verissimo. Lei, in realtà, sarebbe stata proprio la prima scelta dei vertici Mediaset, in particolare di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda nonché compagno della conduttrice.

Silvia è una giornalista ed è la reginetta di Verissimo. Il suo salotto ha riaperto le porte a tanti ospiti ed interviste sabato 17 settembre e accompagnerà i telespettatori per tutta la stagione televisiva con un doppio appuntamento, anche di domenica. Il suo talk riscuote sempre un enorme successo grazie anche alla sua professionalità ed empatia con i suoi ospiti e le loro storie. Di certo, però, la narrazione in diretta di un evento così importante e storico come il funerale di Queen Elizabeth II è un enorme onore e privilegio per lei.

Si tratta di un evento unico ed importantissimo tanto che chiunque avrebbe voluto prendere il posto della Toffanin, tra cui Barbara D’Urso. Secondo indiscrezioni, la conduttrice napoletana sarebbe rimasta molto amareggiata della decisione della Mediaset di non aver affidato a lei la diretta della celebrazione. La D’Urso, infatti, avrebbe potuto condurla proprio durante la sua trasmissione, Pomeriggio 5, anticipandola. Inoltre, prima di affidarla a Silvia, tutti credevano che sarebbe stata la giornalista Cesara Buonamici a narrare l’evento.

Lei, infatti, è un volto storico del Tg5 ma soprattutto è già reduce di tanti speciali ed ha tantissimi anni di carriera alle spalle. Ma, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che la Buonamici aprirà solamente la strada alla Toffanin, lasciandole poi il privilegio di di seguire in diretta i momenti cruciali del funerale della Regina. La D'Urso, dunque, metterà da parte la sua delusione siccome Silvia è anche una sua amica e collega? Non ci resta che attendere per avere ulteriori notizie.

