Bufera Rai, Addio a Ballando con le stelle. Milly Carlucci furiosa, “non l’ha presa bene”. Cos’è successo scritto su Più Donna da Imma Bartolo.

È ufficiale, Vito Coppola abbandona il team di Ballando con le stelle. Dopo la vittoria della scorsa stagione in coppia con Arisa, sembra che il ballerino sia ormai pronto a dare l’addio al programma. Non sarà stato facile per lui, se consideriamo che oltre alla vittoria, nell’edizione del 2022 ha anche trovato l’amore. La sua relazione con la famosissima cantante, infatti, procede ancora a gonfie vele. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Per il talent show del sabato sera più seguito di Rai 1 è arrivato il momento di salutare il suo ultimo vincitore. Vito Coppola, dopo aver trionfato con Arisa nella sedicesima edizione di Ballando con le stelle, ha deciso di invertire la rotta e di percorrere altre vie, lasciando quindi il programma. Stando a quanto riportato da Bubino Blog, le motivazioni non hanno nulla a che vedere con screzi o tensioni. Vito infatti è riuscito a mantenere solidi rapporti sia con la conduttrice Milly Carlucci che con tutta la squadra che manda avanti il programma. La sua, quindi, non è stata una scelta forzata.

La motivazione principale dell’abbandono di Ballando con le stelle è la voglia di cambiare, di approfittare di nuove opportunità e di sperimentare nuovi percorsi lavorativi. Vito Coppola è stato infatti notato dalla BBC, i cui dirigenti gli hanno offerto di essere uno dei maestri della loro edizione inglese, Strictly Come Dancing. Si tratterebbe quindi di seguire nuovi stimoli e di ampliare il suo bagaglio di esperienza. Ma non è tutto: la sua sarebbe un’ottima opportunità per farsi conoscere ed apprezzare anche all’estero. Insomma, un’occasione che non poteva di certo lasciarsi scappare.

La decisione di lasciare Ballando con le stelle però non è di certo stata semplice. Stima, affetto e rispetto legano Vito Coppola al programma, al team e soprattutto al pubblico che lo ha tanto supportato ed amato durante tutta la gara. A qualto pare Milly Carlucci in particolare sarebbe rimasta molto delusa da questo addio che non si aspettava. La nuova edizione del varietà di Rai 1 partirà l’8 ottobre, con 11 avvincenti puntate e dovrà fare a meno del suo ballerino vincitore.

Siamo certi però che anche questa edizione sarà all’altezza delle precedenti e ci farà emozionare e divertire come ogni anno. Milly Carlucci e tutto il suo gruppo sono ormai una garanzia. Il ballerino, però, è stato anche al centro del gossip negli ultimi mesi. Sappiamo tutti che ha conquistato la vittoria a Ballando con le stelle in coppia con Arisa. Tra i due era assolutamente evidente il feeling professionale, la stima ed il rispetto reciproco. Il legame creatosi traspariva anche durante le loro esibizioni, a cui donava un tocco in più.

Dopo la fine del programma, i due non hanno smesso di vedersi e frequentarsi. Hanno sempre cercato di non dare troppo spazio ai pettegolezzi, sebbene sia ormai chiaro che si tratti di una vera e propria coppia. Non ci resta che augurare loro di continuare l'avventura insieme anche durante il periodo di permanenza di Vito in Inghilterra.

