Bufera Rai, Alberto Matano lascia La vita in diretta “Vuole tornare alle origini. Eco dove lo spostano”. Fan sotto choc

Alberto Matano torna alle origini e alla conduzione del telegiornale, almeno secondo quanto detto dalle voci che circolano sulla Rai. Il famoso giornalista è al terzo anni di conduzione de La vita in diretta, uno dei programmi di punta della rete di Stato. E’ stato nel 2019 che l’uomo ha fatto il salto di carriera, arrivando così a farsi conoscere anche da un’altra fetta di pubblico che adesso lo adora. Nella prima stagione lo abbiamo visto al fianco di Lorella Cuccarini, ma i rapporti lavorativi e personali tra i due non sono andati per il meglio, al punto che la show girl si è trasferita dalla concorrente Mediaset.

Così Alberto Matano si è ritrovato a gestire da solo un programma di informazione in un periodo difficile come quello della pandemia di Covid-19. Proprio l’informazione è stata confusa e ha innescato negli italiani rabbia e sfiducia. Tra no mask, no vax, col Covid si muore oppure il Covid è solo un’invenzione, è toccato ai giornalisti tentare di fare un po’ di ordine e di trasmettere i giusti messaggi. Ed è stato proprio in questo periodo che La vita in diretta ha raggiunto picchi inimmaginabili, con risultati che non otteneva da tempo, sbaragliando la concorrenza di Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5.

Alberto Matano è riuscito alla grande nel suo incarico, guadagnandosi la fiducia della Rai e dei telespettatori. E’ da tempo che lo vediamo anche nella prima serata del sabato a Ballando con le Stelle, dove è opinionista a bordo campo. I suoi interventi sono molto utili quando la giuria esagera, per placare gli animi o per rincuorare concorrenti scoraggiati dai giudizi negativi. Piano piano, quindi, è riuscito a farsi conoscere da tanti target di pubblico differente. Ma chi lo conosce sin dagli esordi sa bene che il giornalista non è nato per i talent show o le trasmissioni di intrattenimento.

Per ben dodici anni infatti Alberto Matano è stato il mezzo busto del Tg1. Il suo percorso nel telegiornale è iniziato nel 2007 ed è terminato nel 2019, quando è giunto al timone di La vita in diretta. Ma il cuore del giornalista è sempre rimasto alla sua prima esperienza in Rai, posto che considera come una casa. E sembra che adesso l’uomo voglia fare ritorno a casa. Voci di corridoio dicono che sarà proprio lui a condurre il nuovo telegiornale. La notizia non è ancora ufficiale, ma sembra che il suo sia tra i nomi più papabili. Sono in molti, tra dirigenti e politici, a spingere in questa direzione.

Oltre a quello di Alberto Matano, per la direzione del Tg 1 sono in lizza i nomi di Monica Maggioni, Simona Sala e Giovanna Pancheri. Quel che è certo è che il giornalista è ormai un volto di punta per la rete di Stato e che rappresenta un viso amico per i telespettatori. Nonostante questo, è lecito domandarsi come potrebbe far combaciare gli impegni col telegiornale a quelli con La vita in diretta. Soprattutto, si pensava che la sua carriera avesse preso una strada completamente differente da quella della semplice e pura informazione. Nei prossimi giorni scopriremo sicuramente che cosa succederà.

