Bufera Rai, Anna Moroni al veleno con la Clerici: “Ecco perché non ho voluto più lavorare con Antonella”. Fan sotto choc

Anna Moroni ha raccontato in una intervista a GianlucaMech Magazine i motivi che l’hanno spinta a non accettare la proposta di Antonella Clerici di entrare a far parte del cast di E’ sempre mezzogiorno. La donna ha iniziato a dedicarsi alla cucina dopo aver frequentato la scuola del famoso chef Angelo Paracucchi. Il soprannome che le è stato dato è quello di “nonna Papera”: la figura che Anna incarnava, soprattutto nel programma La Prova del Cuoco accanto alla bella Antonella Clerici, è appunto quella della mamma di famiglia, la zia, la nonna, la figura materna che sta dietro ai fornelli e propone uno stile di cucina sano, genuino e semplice.

Il suo legame con la conduttrice è così forte che poco l’abbandono di Antonella, a metà 2018, anche Anna ha deciso di andarsene, per fare la nonna a tempo pieno. Nonna Papera è anche il nome della prima scuola di cucina che Anna ha aperto a Roma. Ma non finisce qui: nel 2013, insieme a sua figlia Paola, apre un’altra scuola di cucina, la Scuola di Cucina di Anna Moroni. La trasmissione che l’ha resa famosa in tutta Italia resterà senza ombra di dubbio La prova del cuoco, programma al quale Anna ha preso parte per ben 16 anni, cominciando a 63 e lasciando a 79. La sua decisione è arrivata in seguito all’addio di Antonella Clerici, altro storico volto della trasmissione.

Tuttavia, la carriera televisiva di Anna non si è di certo fermata lì: dopo anni come braccio destro ne La prova del cuoco, il 22 ottobre 2018 fa ritorno sul piccolo schermo al fianco di Davide Mengacci e Gianluca Mech in Ricette all’italiana, programma mattutino su Rete 4 dove viene proposta ai telespettatori una ricetta ogni giorno diversa. E’ stata proprio la Clerici a scoprire la Moroni e a invitarla ad affiancarla nel programma culinario. “Ci siamo viste ad un evento dedicato ai vini, a Roma. Poco tempo dopo mi ha chiamata per una rubrica all’interno de La prova del cuoco e mi ha lanciata” ha svelato la Moroni, che da quel momento ha avuto un ruolo importante all’interno della trasmissione.

Antonella Clerici e Anna Moroni sono state però separate quando La prova del cuoco è stata interrotta. Le due donne hanno così seguito strade diverse. Le due trasmissioni vanno in onda allo stesso orario, quindi possiamo solo immaginare la lotta in termine di ascolti delle due cuoche provette, che prima invece camminavano fianco a fianco. Non solo, la cuoca ha affermato che Antonella Clerici l’avrebbe invitata a far parte del suo nuovo programma E’ sempre mezzogiorno, ma lei avrebbe rifiutato, e spiega anche il motivo.

“Per fare E’ sempre mezzogiorno mi sarei dovuta trasferire a Milano, lontano dalla mia famiglia. Comunque ho detto di no ad Antonella anche per riconoscenza verso il produttore di Ricette all’italiana. Elio Bonsignore ha creduto in me quando, dopo l’addio di Antonella Clerici a La prova del cuoco, sono stata lasciata a casa”. La cosa che ha sorpreso maggiormente Anna Moroni è che il suo rapporto con Antonella Clerici non si è rovinato in seguito a questo rifiuto. Anzi, le due donne sono rimaste molto amiche e tuttora provano l’una per l’altra stima e rispetto. “Lei è come una figlia per me, ha la stessa età del mio primogenito Alessandro” Ha affermata la conduttrice di Ricette all’italiana. Del resto, come si possono rompere i rapporti con la persona che ti ha scoperta e lanciata in televisione?

