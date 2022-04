Bufera Rai, Arriva l’addio di Antonella Clerici. Arriva l’annuncio della sostituta. Ecco chi prende il suo posto, clamoroso

Da alcuni giorni è stata diffusa l’indiscrezione secondo la quale l’attuale edizione di Detto Fatto sarà l’ultima condotta da Bianca Guaccero. Al suo posto in Rai dovrebbe arrivare Mia Ceran. In queste ore, inoltre, sta prendendo piede il rumor secondo il quale la conduttrice potrebbe passare a Rai Unocon un nuovo programma. Secondo numerose indiscrezioni Bianca Guaccero starebbe per lasciare la conduzione di Detto Fatto dopo ben quattro anni.

Al suo posto, dalla prossima stagione televisiva, il pubblico del contenitore di Rai Due potrebbe arrivare Mia Ceran, conduttrice diventata molto popolare con la conduzione di Quelli Che Il Calcio. Dopo questi rumor, ora ne segue un secondo: sembrerebbe infatti che Bianca Guaccero possa passare a Rai Uno per la conduzione di un nuovo show inedito che andrà in onda nella fascia oraria che va da mezzogiorno fino al Tg1.

Bianca Guaccero: addio a Detto Fatto

Quella ancora in corso potrebbe essere l’ultima edizione di Detto Fatto condotta da Bianca Guaccero. Secondo le indiscrezioni infatti, la conduttrice Rai e cantante starebbe per lasciare il programma pomeridiano di Rai Due dopo ben quattro anni.

La sua dipartita da Detto Fatto, sempre secondo le indiscrezioni, corrisponderà all’arrivo di Mia Ceran nel programma Rai. La conduttrice, divenuta celebre per la conduzione con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu di Quelli Che Il Calcio, sembrerebbe anche che abbia chiesto ai vertici Rai di poter dettare una nuova linea all’interno dello show.

Bianca Guaccero in uno show di cucina?

Dopo la conduzione di Detto Fatto però, sembrerebbe che la Rai abbia in serbo per lei un nuovo prodotto televisivo. Stando a quanto riportato dal portale Dagospia infatti, sembrerebbe che l’attrice e cantante passerà a Rai Uno per presentare un nuovo programma.

Pare che presto vedremo Bianca Guaccero condurre un programma estivo sulla rete ammiraglia della Rai. Lo show si dovrebbe chiamare Camper e andrà in onda nella fascia oraria in cui al momento c’è È sempre mezzogiorno, di Antonella Clerici. ArrivCamper sarà un programma che racconterà le vacanze degli italiani, e pare che sarà condotto da Tinto, ma con la co-conduzione proprio di Guaccero.

