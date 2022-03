bufera-rai,-batosta-per-antonella-clerici:-“chiudono-e’-sempre-mezzogiorno-per-la-prossima-stagione”.-cosa-succede

E’ sempre mezzogiorno, a rischio per la prossima stagione? I fan se l’aspettavano. E’ sempre mezzogiorno sarebbe a rischio per il prossimo anno, potrebbe non esserci più? Ecco svelata la risposta: i fan se l’aspettavano. In onda dal lunedì al venerdì su Rai Uno, E’ sempre mezzogiorno, condotto dalla straordinaria Antonella Clerici è ormai un appuntamento fisso per il pubblico a casa. Un vero e proprio punto di riferimento che ogni giorno, di puntata in puntata, tiene compagnia a milioni di persone con ricette, risate e tanto buon umore.

Ebbene sì, perché la mitica Antonella non è solo una semplice conduttrice abile nel suo lavoro, una vera professionista, in grado di intrattenere i telespettatori con un format di qualità, ma con la sua simpatia e la sua spontaneità regala sempre emozioni uniche. D’altronde – e oseremmo dire in un certo senso – non poteva che essere così visto il grande successo riscosso già ai tempi con La prova del cuoco.

Un successo che il programma si merita tutto, grazie al lavoro di tanti professionisti come la bella Antonella. E al mix perfetto di ingredienti che vanno a proporre contenuti sempre nuovi ed aggiornati. Insomma, una proposta vincente che anima per tutto l’anno il pubblico a casa. E proprio a proposito di questo, in questi giorni, in molti si sono chiesti se il format verrà confermato per la prossima stagione oppure no.

E’ sempre mezzogiorno, a rischio per la prossima stagione?

Di norma, se un programma funziona bene e la sua proposta è vincente, si tende a tenerlo. E si cerca di migliorarlo per renderlo ancora più interessante nei confronti del pubblico. Per di più se si tratta di un programma come E’ sempre mezzogiorno con una protagonista come Antonella Clerici sarebbe impensabile cancellarlo.

Eppure non è detto che sia sempre così o che non si prendano in considerazione eventuali ipotesi. Al fine di rendere i palinsesti televisivi il più ottimizzati e funzionali possibile. Infatti la paura dei fan è proprio questa, di vedersi cancellato il proprio programma preferito. Attenzione non per chissà quale motivo, ma è anche lecito e normale pensarlo. Quindi, il programma di Antonella Clerici sarebbe a rischio?

A svelare la verità ci ha pensato Tv Blog che nel rispondere ad un box domande su Instagram ha sciolto il dubbio di un utente. Questi ha così chiesto: “E’ sempre mezzogiorno tornerà la prossima stagione? La risposta è “Non è ancora deciso”. A quanto pare quindi il futuro del programma sarebbe ancora incerto anche se tutti gli indizi portano a pensare a una riconferma.

