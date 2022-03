Bufera Rai, Batosta per Flavio Insinna, il fuorionda gli costa caro. La Rai sceglie la sostituta. Sarà una donna. Ecco chi

Flavio Insinna è diventato famoso non soltanto per il suo modo di presentare, simpatico e a volte irriverente, ma anche per le molte gaffe fatte durante i suoi programmi. Oggi parliamo di quello che è accaduto durante la puntata di L’eredità andata in onda ieri sera, lunedì 14 marzo. L’uomo ha fatto un augurio a uno dei concorrenti che però è risultato molto negativo. Ma vediamo con calma cosa è accaduto. Al gioco del triello sono arrivati la new entry Fabiana e i due campioni Alessio e Aicha Ndiaye. Ad arrivare al gioco della ghigliottina è stata proprio quest’ultima, che ha vinto il montepremi.

Un momento di vera gioia per Flavio Insinna e per il pubblico di L’eredità. La ghigliottina è proprio il momento più atteso della trasmissione e soprattutto il gioco che maggiormente coinvolge il pubblico da casa. Chiunque prova a indovinare la parola della serata con gli indizi dati. Ieri sera le parole su cui basarsi per indovinare erano: stelle, caldo, club, Davis, Gli aristogatti. La concorrente ha ammesso di non aver mai guardato il famoso cartone della Disney, ma ugualmente ha scritto la parola Jazz. Ed era proprio il termine esatto, che le ha fatto vincere un montepremi di 28.750 euro.

La somma iniziale con cui Aicha Ndiaye era arrivata alla ghigliottina era di 230mila euro, ma dopo vai dimezzamenti ha raggiunto l’altro cifra, che ha rappresentato ugualmente una bellissima vittoria. Ma la protagonista della gaffe di Flavio Insinna non è stata la campionessa, bensì l’altro concorrente, Alessio, che ha raccontato al presentatore e ai telespettatori il suo sogno più grande: quello di diventare un doppiatore. Subito l’uomo si è entusiasmato nel sentire che il ragazzo sta studiando da autodidatta e gli ha fatto i complimenti per la sua voce, augurandogli anche un futuro brillante.

Ma le sue parole non sono state poi così convincenti: “Guarda che la tua voce è molto bella, da doppiatore di film americani. Già ti vedo lì sul ponte del Titanic”. Abbiamo visto tutti il film con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet e sappiamo benissimo che il protagonista non fa una bella fine. Dopo aver cercato in tutti i modi di uscire dalla cella in cui lo avevano imprigionato, l’uomo è morto per lasciare spazio alla sua amata su una zattera improvvisata in attesa che arrivassero i soccorsi. Insomma, non è proprio l’augurio migliore a una persona che sogna di sfondare nel mondo del cinema, anche se come doppiatore.

Subito le parole di Flavio Insinna hanno scatenato l’ilarità del popolo del web, ormai molto attento al presentatore e alle sue gaffe. Sembra quasi che abbia augurato la morte al povero Alessio, ma siamo sicuri che nel suo augurio c’erano tutte le buone intenzioni. Intanto, è possibile che tra un po’ non vedremo più l’uomo al timone di L’eredità. Si dice che per la prima volta il game show verrà affidato alle mani di una donna, Caterina Balivo, che dopo una lunga pausa dal mondo del piccolo schermo è pronta a tornare in sella. Ci mancheranno le gaffe e le cose fuori luogo dette da Insinna.

