bufera-rai,-bianca-berlinguer-fatta-fuori-dalla-rai-si-sfoga-contro-franco-di-mare:-“ecco-chi-vuole-al-mio-posto”

L’acredine tra Bianca Berlinguer e Franco Di Mare si inasprisce sempre più. Stavolta a scatenare la miccia sono state le critiche che il direttore di Rai 3 ha fatto nei confronti delle dichiarazioni di un ospite di Cartabianca, Alessandro Orsini. Il professore si è lasciato andare a un passaggio molto discutibile riguardo lo stato di salute dei cittadini in regimi autoritari: “Io non ragiono in un’ottica politica ma umanitaria: preferisco che i bambini vivano in una dittatura e non muoiano sotto le bombe in nome della democrazia. Un bambino può essere felice anche in una dittatura”.

La vita è bella anche quando il mondo ci viene contro, come ci ha insegnato Roberto Benigni, ma non possiamo dimenticare le lotte che sono state fatte per la libertà. Nel 2022 viviamo, in occidente, viviamo la vita che viviamo probabilmente anche grazie a queste battaglie. Le dichiarazioni di Alessandro Orsini sono, quindi, certamente discutibili e nello studio di Bianca Berlinguer sono state ampiamente criticate. Ma questo non è bastato, perché Franco Di Mare in persona è voluto intervenire per criticare in prima persona l’ospite di Cartabianca tramite un comunicato stampa.

Nel dettaglio, Franco Di Mare ha definito le parole usate da Alessandro Orsini riprovevoli. Commento che ha dato molto fastidio a Bianca Berlingue, che lo ha fatto notare in diretta televisiva: “Trovo bizzarro che il direttore di una rete della Rai prenda le distanze da una trasmissione della stessa rete perché non condivide le opinioni espresse, all’interno di un dibattito plurale, da uno degli ospiti. Opinioni, per altro, contestate assai efficacemente da altri presenti in studio.” La presentatrice non ha accettato di buon grado anche la modalità in cui è stato scelto di fare questa critica.

“E trovo ancora più eccentrico che le idee del direttore di rete sulla concezione del pluralismo e sulle sue regole vengano comunicate a un’agenzia di stampa, senza che, ancora una volta, la stessa conduttrice sia stata consultata in merito”. Insomma, tra Bianca Berlinguer e Franco Di Mare non scorre buon sangue e il direttore vorrebbe al suo posto una persona più accondiscendente con le sue idee. Già in passato i due avevano avuto dei battibecchi a causa della questione Mauro Corona, espulso dalla trasmissione per aver definito la presentatrice una ‘gallina’. Mentre lei aveva perdonato l’alpinista ed era pronta a riprenderlo in studio, il dirigente Rai è stato irremovibile fino all’ultimo momento.

Sembra che l’egemonia di Franco Di Mare su Cartabianca stia per terminare definitivamente e che a breve Bianca Berlinguer non dovrà più sottostare alle decisione del fastidioso dirigente. Dal prossimo settembre, con l’inizio della nuova stagione televisiva, la trasmissione non dipenderà più dalla direzione di Rai 3, bensì dalla direzione approfondimento che è gestita da Mario Orfeo e che sarà operativa già dal prossimo giugno. Mancano solo pochi mesi prima di questo importante cambiamento. Vedremo se finiscono anche i battibecchi tra la giornalista e il direttore, e soprattutto se Corona farà ritorno nello show.

