Bufera Rai, Brutta Batosta per Alberto Matano, Fatto fuori senza motivo. Ecco chi prende il suo posto, una sua cara amica. Fan sotto choc

Brutte notizie per Alberto Matano, che sarà tra i pochi presentatori Rai a non presenziare in prima persona al Festival di Sanremo. Si avvicina sempre di più la data prevista per la kermesse musicale più importante d’Italia. Ormai tutto è deciso e la rete di Stato si prepara a dedicarle il suo intero palinsesto. Sappiamo bene che in quei giorni tutti i programmi del daytime affrontano l’argomento. I salotti televisivi si riempiono dei cantanti in gara, oppure dei protagonisti che accompagnano Amadeus in questa nuova avventura. Per il presentatore è il terzo anno di seguito nella direzione artistica dello show.

Non solo Amadeus, ma anche tutti gli altri conduttori della Rai come Alberto Matano si stanno preparano per il Festival di Sanremo. Tutti i volti del piccolo schermo sanno benissimo di dover essere pronti ad affrontare, nelle loro trasmissioni, i temi più importanti e gli episodi che maggiormente interesseranno gli italiani. La kermesse non è soltanto un inno alla musica italiana, ma anche un insieme dei personaggi di maggior spicco del mondo dello spettacolo. Un misto di show, moda, arte, comicità che non dimentica anche di affrontare i nuovi temi riguardo la donna e l’inclusività.

Proprio per questo molti presentatori Rai saranno presenti al Festival di Sanremo, per raccontare in prima persona la kermesse. Ma per la Rai è impossibile spostare tutti i suoi protagonisti. Quest’anno a rimanere a casa sarà Alberto Matano. Il padrone di casa di La vita in diretta dovrà seguire la kermesse dal divano del suo salotto, lontano da tutti i suoi colleghi e amici che potranno invece godersela in loco. Una scelta che ha lasciato i suoi fans senza parole, dal momento che l’uomo è diventato negli ultimi anni un volto di punta del primo canale, portando il suo programma nuovamente al successo.

Con Alberto Matano La vita in diretta ha raggiunto numeri di share che non otteneva da tempo. L’anno scorso lo abbiamo visto sbaragliare la concorrenza Mediaset che metteva in gioco, allo stesso orario, Barbara D’Urso e il suo Pomeriggio 5. La vittoria della Rai è stata schiacciante al punto che il programma di Canale 5 è stato ridimensionato e riprogrammato dallo stesso Pier Silvio Berlusconi. Il presentatore è anche, da anni, uno dei protagonisti della prima serata del sabato grazie a Milly Carlucci, che lo ha voluto come opinionista a bordo campo nel suo Ballando con le Stelle.

Qui ad Alberto Matano spetta anche l’arduo compito di assegnare il tesoretto, un punteggio molto rilevante per il risultato finale. Nonostante i traguardi collezionati, quest’anno il conduttore è stato fatto fuori dal Festival di Sanremo. La vita in diretta avrà come inviata Giovanna Civitillo. Sono stati invece premiati altri colleghi: Serena Bortone, ad esempio, che sta ottenendo sempre più consensi grazie a Oggi è un altro giorno, trasmissione Rai in continua ascesa; o Mara Venier, che continua a tenere botta con Domenica In nonostante la concorrenza di Maria De Filippi e il suo Amici. Insomma, l’uomo comincia a perdere colpi in favore delle altre presentatrici donne.

