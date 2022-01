Bufera Rai: Cancellata all’improvviso l’Eredità. Flavio Insinna si sfoga: “E’ successa una cosa brutta”. Fan sotto choc

L’Eredità, cancellata puntata di oggi: Flavio Insinna in onda con “il meglio” . Bufera in Rai Flavio Insinna, salta la puntata di oggi de L’Eredità: al suo posto in onda “il meglio”. Ecco perchè. Palinsesto anomalo quello del tardo pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, per Rai1: a partire dalle 18.00 circa è infatti andata in onda una conferenza stampa speciale con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha causato lo slittamento dell’orario d’inizio de L’Eredità.

Flavio Insinna con il suo quiz è arrivato in video 25 minuti dopo l’orario tradizionale (19.10 anzichè 18.45), motivo per il quale la Rai non ha potuto trasmettere la puntata registrata per oggi ma ha dovuto sostituirla con un “meglio di”, che ha tenuto comunque compagnia ai telespettatori fino al TG1 delle 20.00. Dunque, dopo la fine della conferenza stampa di Draghi (che ha causato anche l’interruzione anticipata de La vita in diretta), Rai1 ha fatto partire un appuntamento speciale de L’Eredità, come spiegato sopra in sostituzione della puntata tradizionale che Flavio Insinna avrebbe dovuto condurre a partire dalle 18.45.

Flavio Insinna da L’Eredità alla terza edizione de Il cantante mascherato, al via tra un mese su Rai1

A parte L’Eredità, ricordiamo che Flavio Insinna tra un mese esatto tornerà in prima serata con la nuova edizione de Il cantante mascherato, dove ricoprirà per il terzo anno consecutivo il ruolo di giudice/investigatore, cercando di indovinare chi si nasconde all’interno dei costumi.

L’Eredità, Flavio Insinna non nasconde la sua preoccupazione: “Sempre nei nostri pensieri”

Ma c’è un’altra cosa che sta preoccupando molto i fan del programma, sono in molti infatti ad essere in ansia per una misteriosa e prolungata assenza dallo storico programma preserale di Flavio Insinna. Vediamo di chi si tratta. I fan di Raiuno sono in trepidazione perchè da troppo tempo ormai si registra una preoccupante assenza nel cast. Non stiamo parlando ovviamente di Flavio Insinna, saldamente al timone del preserale che fa incetta di ascolti da tantissimi anni.

L’eredità infatti è il “programma-timone” del preserale di Raiuno sin dal 29 luglio 2002 (stenterete a crederci, eppure proprio quest’anno ricoreranno quindi i 20 anni dello show!), condotto inizialmente da Amadeus e poi a rotazione da Carlo Conti e dal compianto Fabrizio Frizzi, prima dell’avvento del frizzante Insinna. Negli ultimi tempi il pubblico ha avuto modo di conoscere due volti nuovi: la simpatica campionessa Valeria e Andrea Cerelli, il primo “professore” della storia del programma. Proprio lui è stato chiamato a supplire ad una misteriosa assenza, che tiene in allarme i fan.

Continua la sua misteriosa assenza: ecco di chi stiamo parlando

A continuare a non presentarsi negli studi nelle sue abituali vesti da “sexy-prof”, è la valletta Samira Lui, che ha marcato visita anche nella puntata post-Epifania. Flavio Insinna però le manda subito un abbraccio virtuale e cerca di rassicurare i telespettatori, pur non svelando cosa si celi dietro la sua mancanza. “Sei sempre nei nostri pensieri”, dice il simpatico conduttore, mentre i “rumors” parlano del Covid come spiegazione dell’assenza di Samira o comunque qualcosa di brutto.

E’ un’assenza pesante sicuramente, perchè va ad aggiungersi a quella di Ginevra Pisani, che ha abbandonato con grande dose di coraggio lo show per dedicarsi interamente al teatro. Ma adesso i fan si chiedono: “Cosa è successo veramente a Samira? Quando tornerà sugli schermi?” Insomma, che si nascondi o meno il famigerato “Covid-19” dietro l’assenza di Samira dagli schermi, una cosa è certa. I fan aspettano cn ansia il suo ritorno. Intanto Flavio Insinna e i suoi “prof” (maschi e femmine, ormai) l’aspettano a braccia aperte!

