bufera-rai,-carlo-conti-sostituito,-la-decisione-della-rai-spiazza-tutti:-tradito-dal-collega.-ecco-chi-prende-il-suo-posto

Carlo Conti sostituito, la decisione della Rai spiazza tutti: chi prenderà il suo posto? Carlo Conti viene sostituito: il programma finirà nelle mani del suo collega. Di chi si tratta? Carlo Conti è in procinto di lasciare uno dei programmi di punta della Rai. Sarà decisamente una svolta, considerato che negli ultimi anni il conduttore è stato protagonisti di numerosi prodotti della rete. Per il momento possiamo vederlo al timone di Tali e Quali, un format ispirato a Tale e Quale Show.

C’è una variante molto importante: non sono i vip a cimentarsi nelle imitazioni, ma persone comuni che vogliono mettere in mostra il loro talento. Se da una parte Carlo Conti è molto felice di vivere questa nuova esperienza, d’altra parte c’è una vecchia esperienza che è ufficialmente terminata. Uno dei suoi programmi di punta passerà presto nella mani del collega, che ormai ha preso il suo posto come volto di punta della Rai.

Carlo Conti lascia uno dei programmi della Rai: chi prenderà il suo posto

Carlo Conti è stato il presentatore di punta per tantissimi anni: da un po’ di tempo a questa parte, invece, c’è qualcuno che sta pian piano prendendo sempre di più il suo posto alla RAI e non solo per i programmi in day time ma anche per gli spettacoli serali per non parlare del Festival di Sanremo.

Carlo Conti, infatti, è stato ufficialmente sostituito da Amadeus al famosissimo game show della sera Affari Tuoi. Proprio in questi giorni, il noto presentatore di Ravenna si sta preparando alle cinque emozionanti serate del Festival di Sanremo che ci attendono nella prima settimana di febbraio. Appena terminata la sua terza esperienza con Sanremo, non avrà neanche un attimo per potersi riposare perché dovrà rimettersi a lavoro per preparare la prossima edizione del famoso gioco dei pacchi.

Pare proprio, infatti, che il primo appuntamento con Affari Tuoi si terrà sabato 12 febbraio, dunque una settimana precisa dopo la fine del Festival di Sanremo. Si vocifera che al gioco parteciperanno alcuni cantanti del Festival di Sanremo, che in quel periodo saranno ovviamente impegnati con la promozione del loro nuovo album. Insomma nonostante i tantissimi impegni, Amdeus sarà anche il conduttore dei pacchi al posto proprio di Conti, che sta man mano perdendo piede.

