bufera-rai,-caterina-balivo-torna-in-tv-come-presentatrice-e-“ruba”-il-posto-alla-famosa-collega:-“sono-contenta”

Poche ore fa, Caterina Balivo ha annunciato, sul suo profilo instagram, il ritorno in tv in prima serata suscitando la gioia dei fan più affezionati. Rivedremo l’amatissima conduttrice in un format tutto nuovo, lontano dalla rete Rai che l’ha visto molte volte protagonista e alla quali sembra aver detto addio. Scopriamo insieme le sue parole e di cosa tratta il nuovo programma.

Dopo due anni lontana dagli schermi, Caterina Balivo ha deciso di ritornare in tv. Negli ultimi tempi lei è stata al timone della conduzione del programma pomeridiano Vieni da me e, per nove lunghi anni, di Detto Fatto passato poi a Bianca Guaccero. Infatti, proprio nell’ultima puntata del programma, che ormai ha chiuso i battenti, ha fatto il suo intervento tramite video diretta complimentandosi con la collega per il suo operato e mostrando molta commozione e dispiacere per la chiusura definitiva di Detto fatto. Nel 2021 ha partecipato nelle vesti inedite di giurata della seconda edizione dello show Il cantante mascherato.

La partecipazione a Rai 1 al programma di Milly Carlucci è stato l’ultima in Casa Rai. Da quel momento in poi Caterina Balivo riceveva insistentemente domande dai fan circa il suo ritorno in tv e lei prontamente rispondeva: “quando ci sarà un programma che mi piace”. Ebbene quel programma è arrivato e per la gioia di tanti la conduttrice tornerà con un nuovo format in esclusiva di Tv8 dal titolo Chi vuole sposare mia mamma? Quando le è stato proposto questo nuovo progetto, la Balivo ha subito risposto senza alcuna esitazione “Si, lo voglio!” trattandosi di una novità assoluta rispetto ai suoi programmi precedenti.

Dunque, di cosa si tratta? E’ stata proprio la Balivo a spiegarlo con tanto entusiasmo. “Prossimamente ci vedremo in prima serata con ‘Chi vuole sposare mia mamma?’ su Tv8. Non ci sono matrimoni, eh… Ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. E’ un ‘dating’ inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna! Quando Antonella d’Errico mi ha raccontato questo format by Blu Yazmine ho subito capito che mi sarei divertita tantissimo e ora spero che lo facciate anche voi”.

Dalle parole di Caterina Balivo si evince tanta felicità e voglia di fare. Non la vedremo né sentiremo più dirci ‘buon pomeriggio’ come ha fatto per tantissimi anni nei programmi Rai, ma siamo sicuri che questa nuova avventura farà ugualmente breccia anche nel cuore di tanti italiani che sotto al post si sono rivelati molto contenti e in fremito per la visione del nuovo format. A breve scopriremo anche la data precisa della messa in onda. Nel mentre, non ci resta che augurare un grande in bocca al lupo alla bella e simpatica conduttrice. E voi siete contenti? Fatecelo sapere commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi o Sulla nostra pagina Facebook anche su INSTAGRAM

