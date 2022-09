bufera-rai,-chi-prende-il-posto-di-insinna.-la-direttrice-confessa:-“hanno-litigato-pesantemente”

L’estate è terminata, settembre è appena iniziato, e la Rai è pronta a tenerci compagnia con il suo palinsesto. Tutti i protagonisti della rete di Stato infatti sono intervenuti durante l’ultima conferenza stampa per presentare i loro programmi. Le conferme sono molte e gli affezionati telespettatori potranno ancora seguire i loro programmi preferiti del daytime e non solo. La prima a parlare è stata Mara Venier, che sarà ancora una volta al timone di Domenica In. Nessun cambiamento per la trasmissione del giorno festivo, che è riuscita a raggiungere risultati eccezionali durante le ultime due stagioni.

“Squadra che vince non si cambia” dice la zia d’Italia, e lo stesso vale per Eleonora Daniele, che presenterà Storie Italiane per il decimo anno consecutivo in Rai. Un obiettivo niente male, considerando tutti i cambiamenti che l’azienda ha attuato negli ultimi anni. La presentatrice è stata molto orgogliosa nel presentare il suo show: “Se posso dire una cosa, l’identità di Storie Italiane passa attraverso le storie sociali della gente. Storie che non abbandoniamo, informiamo il pubblico anche su come procedono”. Storie che evidentemente riescono ad appassionare questo pubblico, considerando i risultati.

Tra le protagoniste indiscusse della Rai si conferma Antonella Clerici, che sarà ancora la reginetta di E’ sempre mezzogiorno. La bella bionda è tornata alla ribalta dopo un periodo buio ed è sbarcata anche sulla prima serata del venerdì con il suo The voice senior. Per la nuova stagione ha annunciato che ci sarà qualche novità, ma non è scesa nel dettaglio. Anche Serena Bortone si è detta entusiasta di aprire una nuova stagione di Oggi è un altro giorno. Il giovanissimo programma andrà in onda per la sua terza stagione, ma sta conquistando sempre più potere nell’azienda.

Alberto Matano, volto di punta della Rai, è pronto per riprendere il timone di La vita in diretta e non ha perso l’occasione della conferenza stampa per invitare tutti i suoi colleghi ad andarlo a trovare in puntata. Sul preserale è intervenuta Simona Sala, con la staffetta tra Reazione a catena e L’eredità, quindi tra Marco Liorni e Insinna. infatti Liorni prenderà il posto di Insinna per i primi mesi invarnali. A questo punto è intervenuto Flavio Insinna: “Noi abbiamo una missione con il pubblico che ci segue e un’altra, interna: siamo una catena, se va bene uno, andiamo bene tutti”. Insomma, quella del primo canale della rete di Stato è una vera e propria famiglia che combatte per gli ascolti migliori.

Ovviamente, come in tutte le realtà di questo genere, non mancano problemi e litigi. A confermarlo è stata proprio la direttrice Sala che ha parlato delle difficoltà di casa Rai: “Ci possono essere litigi, simpatie e antipatie, ma l’azienda è questa”. I suoi protagonisti devono quindi lavorare fianco a fianco, mettendo da parte qualsiasi tipo di discordia personale. Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Francesca Fialdini, Marcello Masi, Daniela Ferolla, Michele Guardì, Pierluigi Diaco, Mia Ceran, Elisa Isoardi, Simona Venuta, Paola Perego, Massimo Bernardini, tutti pronti ad avere un loro posto in palinsesto.

