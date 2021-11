Bufera Rai, Elena Sofia Ricci Fuori da Che Dio ci aiuti. Ecco l’attrice che prende il suo posto. Fan furiosi

Sembra che Elena Sofia Ricci lascerà il suo posto in Che Dio ci aiuti. Una notizia che ha sconvolto i fan affezionati della fiction Rai che da anni appassiona i telespettatori. Suor Angela, il personaggio da lei interpretato nonché protagonista della serie, è una suora sui generis: scorretta e bizzarra, mamma insostituibile per le ragazze del convento, focolare domestico di una famiglia allargata e molto movimentata. Quando il convento viene trasformato in un convitto con tanto di bar, Suor Angela entra in contatto con persone di vario genere, dando loro una mano a scoprire verità e a risolvere i piccoli, grandi problemi quotidiani.

Problemi che riguardano la vita di ognuno di noi. Che Dio ci aiuti affronta tematiche attuali in cui tutti potrebbero rispecchiarsi come protagonisti. La sua forza è quella di affrontare i problemi dando il giusto consiglio: Suor Angela potrebbe quindi aiutare gli stessi telespettatori ad affrontare le loro difficoltà quotidiane. La fiction Rai è piena di buoni sentimenti, non diventando mai stucchevole. In questo modo ha conquistato, negli anni, un vasto pubblico che non perdonerebbe l’uscita di scena di Elena Sofia Ricci. E’ sulla sua figura che si basa la serie.

Ma non tutto è per sempre. Dopo anni e anni passati nel ruolo della famosa suora, sembra che l’attrice sia ormai stanca e che abbia voglia di cambiare. E’ quello che si è percepito in una sua intervista a La Stampa: “con Suor Angela, almeno per adesso, basta”. Oggi a dare nuova voce a questa indiscrezione è Di Più Tv. Secondo il famoso settimanale, Elena Sofia Ricci prenderà parte alla prossima stagione di Che Dio ci aiuti, ma probabilmente sarà l’ultimo anno che passerà nel cast Rai. L’attrice sarà presente con un ruolo marginale, per preparare il pubblico alla sua uscita di scena.

“La Ricci ha chiesto espressamente alla produzione di prepararsi al suo addio. Un addio che sarà graduale, anche perché Suor Angela non può sparire dall’oggi al domani, senza spiegazioni: nella prossima serie, dunque, la vedremo. Ma la vedremo di meno. Gli sceneggiatori Rai la stanno accontentando concentrando la presenza di Suor Angela in alcune puntate”. In Che Dio ci aiuti ritroveremo però Valeria Fabrizi, nei panni di Suor Costanza, e Francesca Chillemi che interpreta la novizia Azzurra, sempre più vicina a prendere i voti e diventare suora e pieno titolo. Potrebbe essere proprio lei ad assumere il ruolo di protagonista dopo l’addio dell’attrice.

Ultimamente anche Don Matteo ha perso il suo protagonista. Dopo moltissimi anni, Terence Hill ha deciso di lasciare il suo posto. Anche in quel caso gli affezionati telespettatori hanno avuto paura che la serie terminasse. Ma gli autori hanno deciso di tenere in vita lo show, proponendo al posto dell’attore principale Raul Bova. Un volto molto amato dal pubblico italiano, nella speranza di non perdere i fans della fiction. L’esperimento non ha ancora avuto inizio e vedremo se la serie della Rai perderà in fatto di share o se i telespettatori continueranno a guardarla nonostante il grande cambiamento.

