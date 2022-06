Bufera Rai, Fatta fuori da I fatti vostri: Lo sfogo: “Cacciata all’improvviso, ecco perché. Ci sono rimasta molto male”

La conduttrice della Rai, Roberta Morise, reduce dall’esperienza da naufraga al reality L’isola dei famosi, in una recente intervista ha svelato alcuni retroscena de I fatti Vostri. Ha confessato di essere rimasta molto delusa per esser stata cacciata dal programma che conduceva con tanto entusiasmo. Ha svelato, inoltre, che non si aspettava minimamente il trattamento riservatole. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Roberta Morise, conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, è reduce dall’edizione ancora in corso de L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. Purtroppo, la sua permanenza in Honduras non è durata molto ma ha avuto modo di far conoscere la sua bontà e genuinità e anche di avere una rivalsa dopo la batosta riservatole dalla Rai. Sono stati tanti gli anni e i programmi in cui ha lavorato nell’azienda romana. Tra i più noti ricordiamo I Raccomandati, L’eredità, I migliori anni e I fatti vostri.

Dal 2018 al 2020 Rpberta Morise ha condotto su Rai 2, di mezzogiorno, I fatti vostri, assieme a Giancarlo Magalli. Purtroppo questa sua avventura le è stata sottratta e, in una recente intervista a Dipiu Tv ha confessato di esserci rimasta molto male e di non sapere ancora il motivo per cui è stata fatta fuori. “Ci sono rimasta male quando non sono stata confermata a I fatti vostri. Non ho mai litigato con nessuno e dover abbandonare il programma mi ha lasciato l’amaro in bocca”

Roberta Morise, dunque, ha dichiarato che quella a I fatti vostri si è trattata di un’avventura piacevole e altamente formativa che, però, si è conclusa non nel migliore dei modi. Fortunatamente ha avuto una bella occasione a L’ isola. Ma, ancor di più, per la gioia di tanti fan, finalmente avrà la possibilità di ripartire con un nuovo programma, Camper, che guiderà insieme a Tinto. Programma che le svolterà la vita sia lavorativa che personale. Infatti, ha anche svelato cosa ha fatto una volta ricevuta la notizia riguardante la nuova avventura.

"La prima cosa che ho dovuto fare è stata cercare casa, visto che la trasmissione va in onda da Roma mentre io mi divido tra Firenze e Milano". Inoltre, Roberta è anche innamoratissima di Giulio da un anno e mezzo e, per via del lavoro, non potranno trascorrere le vacanze insieme bensì potranno stare insieme nei weekend. Non ci resta che augurarle un grande in bocca al lupo".

