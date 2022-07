Bufera Rai: Francesco Giorgino alla Vita in diretta. Alberto Matano distrutto. Ecco cosa succede

Francesco Giorgino e Alberto Matano sono ex colleghi del TG1 e nuovi rivali per La vita in diretta. In questi giorni, si sono alternati alla conduzione dei loro rispettivi programmi nella fascia pomeridiana. Giorgino è ancora alla guida del telegiornale mentre Matano ha ormai da qualche anno esordito alla conduzione del programma di cronaca. Nel pomeriggio di Rai 1 sono stati aggiunti degli speciali del telegiornale per tenere informato il pubblico rispetto a comunicazioni ufficiali. In realtà, queste inserzioni non sono state totalmente apprezzate.

Francesco Giorgino è a capo della testata del TG1 da oltre 30 anni. Ultimamente si vocifera che stia per abbandonare la guida del telegiornale. La motivazione risiederebbe nel rifiuto di condurre l’edizione delle 13. Giorgino infatti è da sempre alla guida dell’edizione serale, considerata più prestigiosa. Non è tutto: il noto giornalista di Rai 1 avrebbe anche rifiutato, lo scorso anno, la conduzione di Uno Mattina. Adesso, stando alle indiscrezione, avrebbe messo gli occhi proprio sulla Vita in diretta. All’attuale guida del programma di informazione pomeridiana c’è però Alberto Matano nonché ex collega.

Alberto Matano è infatti entrato a far parte del team della Vita in diretta nel 2019, al fianco di Lorella Cuccarini. Già a partire dall’edizione 2020-2021, il giornalista ha assunto la totale guida del programma, fino al 3 giugno 2022. Si è infatti da poco conclusa la stagione televisiva e Matano ha senza dubbio riscosso grandissimo successo, nonostante si pensasse che l’abbandono della Cuccarini avesse provocato delle battute d’arresto al programma. Inoltre, ha battuto negli ascolti il competitor di Canale 5 nella stessa fascia oraria. Insomma, Matano ha tenuto alto l’onore dello storico programma di Rai 1.

Stando ai rumors, Francesco Giorgino sognerebbe adesso proprio uno spazio tutto suo nella fascia oraria in cui va di solito in onda la Vita in diretta o eventualmente sostituire Alberto Matano alla conduzione. Considerando però gli ascolti riportati da Matano negli ultimi anni, molto ritengono che sia impossibile che venga fatto fuori, considerando che si trova adesso nel momento più alto della sua carriera. C’è anche chi sogna una co-conduzione Giorgino-Matano. Insomma, per adesso il destino di Giorgino è ancora incerto. Quel che è quasi certo è che non lo rivedremo alla conduzione della striscia serale del Tg1. Ci auguriamo però di rivederlo presto in nuove vesti. Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguiteci su Google News.

Bufera Rai: Francesco Giorgino alla Vita in diretta. Alberto Matano distrutto. Ecco cosa succede scritto su Più Donna da Imma Bartolo.