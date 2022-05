bufera-rai,-la-famosa-presentatrice-choc:-“mi-vogliono-fare-fuori,-costretta-a-sentire-peti-e-rutti-del-noto-collega”-fan-sconvolti

Una giornalista Rai ha denunciato i vertici del Tg1 per stalking. Una notizia che sta facendo il giro di tutti i giornali e che ha lasciato i telespettatori della rete di Stato senza parole. La protagonista della vicenda si chiama Dania Mondini, che nell’accusa ha raccontato di un trattamento estremamente offensivo nei suoi riguardi. Per punizione, infatti, i dirigenti del telegiornale avevano deciso di metterla in stanza con un collega che aveva un problema particolare: non riusciva a trattenere rutti e flatulenze. Una condizione che la donna non è riuscita a sopportare e che ha rifiutato fermamente.

Da quel momento, però, Diana Mondini ha attratto su di se la collera di tali persone, che hanno cominciato a punirla assegnandole esclusivamente servizi brevi e banali. Non solo, a quanto pare tali personaggi della Rai le hanno spesso riservato attacchi verbali e violente offese, talvolta motivati da qualche errore compiuto dalla giornalista durante la conduzione del Tg1. Sono cinque nel dettaglio i dirigenti accusati dalla donna. In quattro hanno fermamente negato le sue accuse, mentre la quinta ha confermato la sua versione dei fatti. Il caso è finito alla Procura a Roma.

La vicenda risale al 2018, quando il pm decise di chiedere l’archivazione. Solo oggi il pg ha deciso di avocare a sé l’inchiesta, continuando a indagare per stalking. Se davanti alle telecamere della Rai tutto sembra funzionare perfettamente, è dietro le quinte che si consumano atti di nepotismo e maschilismo. Diana Mondini non è certo la prima donna che lamenta una situazione del genere. Come caso eclatante ricordiamo quello di Lorella Cuccarini, che in una lunga lettera pubblica ha accusato il suo co-conduttore a La vita in diretta, Alberto Matano, di essere affetto proprio di misoginia.

Ma se ne potrebbero elencare moltissimi di casi del genere che, purtroppo, vengono spesso messi da parte. Le giornaliste non vengono ascoltate e sono troppe le volte che le denunce vengono archiviate, come è accaduto nel 2018 per Dania Mondini. Il fatto che il caso in Rai sia stato ripreso dal pg è una vittoria per il mondo del lavoro e segna un precedente al quale dover prestare attenzione. La carriera come giornalista della donna è iniziata nel 1995, quando è approdata nel mondo della rete di Stato con la conduzione di TGR Lazio. Oltre al giornalismo si è dedicata anche alla televisione e alla radio in diversi ruoli.

E’ stata infatti una inviata per telegiornali o rubriche di Rai 1 e Rai News 24. Ha condotto le edizioni mattutine del Tg1 e ha pubblicato un libro intitolato L’affare Modigliani. Diana Mondini è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata. Sui social ha confermato di essere sposata, ma non si sa chi sia suo marito o che volto abbia. Sappiamo per certo che la giornalista abita a Roma, città dove lavora. Tra le curiosità sulla sua persona sappiamo che da piccolina sognava di diventare una giornalista e il suo punto di riferimento pare sia stato da sempre Oriana Fallaci.

Commentate con noi le notizie sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News

L’articolo Bufera Rai, La famosa presentatrice choc: “Mi vogliono fare fuori, Costretta a sentire peti e rutti del noto collega” Fan sconvolti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.