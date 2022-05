Bufera Rai, Luca Argentero fatto fuori da Doc-Nelle tue mani. Il motivo è assurdo. Ecco chi prende il suo posto, Fan distrutti

Luca Argentero potrebbe ritirarsi ben presto dal mondo del piccolo schermo, lasciandoci senza uno degli interpreti più stimati e seguiti del momento. L’attore attualmente è all’apice della sua carriera grazie al ruolo interpretato in Doc – Nelle tue mani, serie Rai che ha riscosso moltissimo successo. Nella fiction il suo personaggio è Andrea Fanti. Si tratta di un uomo che perde la memoria dei suoi ultimi dodici anni di vita a causa di un trauma cerebrale e, per la prima volta, si ritrova ad essere non più il medico brillante e autorevole di sempre ma un semplice paziente.

Con una vita amputata di ricordi, l’uomo precipita in un mondo sconosciuto dove i suoi cari sono improvvisamente diventati degli estranei e l’ospedale è l’unico posto in cui si sente veramente a casa. Ma proprio quando tutto sembra essersi ricomposto, Fanti deve affrontare un’emergenza mai vista prima. Ispirato alla vicenda del dottor Pier Dante Piccioni. Luca Argentero ha vestito perfettamente i panni di Andrea Fanti, guadagnandosi l’ammirazione dei telespettatori italiani che lo ricordano ancora quando, nel lontano 2003, partecipava al Grande Fratello versione Nip.

Prossimamente lo vedremo anche nella fiction con Can Yaman, dove interpreterà il ruolo del migliore amico di Sandokan. Non solo per quel che riguarda la carriera, Luca Argentero si è realizzato anche dal punto di vista personale e sentimentale. Proprio in questi anni ha dato la vita a una figlia, nata nel 2020, costruendo una famiglia con sua moglie Cristina Marino. Probabilmente a 44 anni i ritmi di vita cambiano e le esigenze si fanno diverse. Per questo l’attore sta seriamente pensando di abbandonare per sempre il mondo del piccolo schermo, per dedicarsi a cose che gli interessano maggiormente.

E’ quello che Luca Argentero ha raccontato a Pierluigi Diaco durante un’intervista nel programma Ti sento. La puntata dello show è andata in onda ieri in seconda serata, e ha lasciato con l’amaro in bocca i tanti fans dell’attore. Ma la decisione sembra essere già ragionata da tempo. “A me piacerebbe. O meglio non lasciarle per il gusto di fare un’uscita eclatante ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato. Mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”. Effettivamente, lasciare proprio adesso avrebbe un risvolto mediatico non indifferente.

Sono molti i personaggi che, finiti nel dimenticatoio come prima o poi accade a tutti, cercano con le unghie e con i denti di restare attaccati al mondo dello spettacolo. E poi c’è chi decide di abbandonare le scene nel momento in cui tutti i riflettori sono puntati su di lui. Ma vediamo quali sono gli altri aspetti della vita che Luca Argentero vorrebbe sviluppare: la spiritualità e il contatto con la natura. “È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto, quindi bene o male sei più vicino…”.

