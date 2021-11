Bufera Rai, Mara Venier passa a Mediaset e sostituisce Barbara D’Urso. Per lei anche la conduzione del famoso reality. Fan sotto choc

Lo avevamo scritto una settimana fa (svelando alcune indiscrezioni sui prossimi palinsesti autunnali della Rai) e lo ribadiamo oggi: per Rai1 la Domenica In di Mara Venier non si tocca. Eppure, nelle ultime ore circolano insistentemente alcune voci secondo le quali Mediaset avrebbe offerto alla conduttrice, tornata sulla tv pubblica due anni fa, la guida dell’Isola dei famosi.

La situazione, al momento, appare più incerta di quanto sembri, per una serie di ragioni. Da una parte Mediaset con una oggettiva difficoltà nella programmazione dei palinsesti dall’altra una Rai eternamente in bilico per ragioni politiche. Berlusconi avrebbe infatti offerto a Barbara D’Urso la conduzione della nuova Isola dei famosi, facendo fuori Ilary Blasi rea di aver fatto pochi ascolti, ma Barbarella avrebbe declinato l’invito rifiutando la conduzione.

A ciò si aggiungono, per quanto riguarda il caso specifico della Venier, due dettagli non da poco. L’amarezza della conduttrice per l’attacco ricevuto dal sindacato Snap e la sua presunta indisponibilità a farsi carico con Domenica In di una sfida diretta, settimanale, con Maria de Filippi. Inoltre la Venier pare sia stanca di continuare a condurre lo stesso programma e ha già annunciato un suo ritiro.

E qui veniamo ad un altro punto cruciale. Stando alle indiscrezioni in possesso di Blogo, alla d’Urso potrebbe essere affidata nuovamente la trasmissione Live non è la D’urso in versione integrale. Per bilanciare il nuovo impegno, la conduttrice di Cologno Monzese avrebbe quindi declinato la conduzione dell’Isola dei famosi.

Se questo scenario così delineato si concretizzasse (e, come facilmente comprensibile, le variabili in campo non sono poche), il ritorno della Venier all'Isola, stavolta come conduttrice e non come opinionista come fece nel 2007 (in Rai) e nel 2015-2016 e nel 2018 (su Canale 5), potrebbe essere clamorosamente realtà. Con buona pace di Ilary Blasi.

