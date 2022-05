bufera-rai,-roberta-capua-sostituisce-matano.-lite-pazzesca-tra-i-due,-lei-al-veleno:-“non-mi-voleva,-ecco-che-ha-fatto”

Roberta Capua è pronta a prendere il posto di Alberto Matano a La Vita in diretta su Rai uno, per la versione estiva del programma. Ma a quanto sembra la presetatrice non va molto d’accordo col giornalista di punta Rai, tanto da criticare alcune scelte dei vertici della rete ammiraglia. È infatti scontro tra protagonisti del mondo Rai. Roberta Capua lancia forti accuse. Sembra mancare totalmente il criterio meritocratico nella scelta, da parte della redazione, di conduttori e giornalisti. Alberto Matano, secondo la Capua è uno dei tanti scelti secondo criteri sbagliati. La conduttrice ed ex modella non ha peli sulla lingua.

Roberta Capua, miss Italia nel 1986 e conduttrice televisiva, vanta di una solida relazione con la Rai. L’abbiamo apprezzata tantissimo in “Unomattina” e “In famiglia”. Dal 1998 al 2004 la Capua non ha mai abbandonato la rete. Successivamente però, è approdata nel mondo Mediaset, per tre anni fino al 2007. E nell’aprile del 2018 c’è stato il grande ritorno in Rai. Conduce un programma su Rai Premium e nel 2021 torna finalmente sul primo canale.

Roberta Capua ha quindi recentemente lavorato per la Rai, al timone della conduzione “Estate in diretta”, ottenendo il favore del pubblico. L’abbiamo poi vista a Sanremo 2022, nel Primafestival. Si è trattato di una grandissima occasione per tornare in prima serata su Rai 1. È stata affiancata da Paola di Benedetto e Ciro Priello. Il debutto della Capua a Sanremo è stato molto apprezzato, con ascolti pari al 34% di share, ogni sera. La chiamata di Amadeus ha addolcito mesi di amarezza.

Ma la Capua non è la prima ad avanzare lamentele di questo genere. Anche Tiberio Timperi ha, per esempio, criticato molto l’arrivo degli influencers in televisione. Più che un arrivo, sembra essere stata un’onda travolgente che ha iniziato poco a poco a prendere il controllo di moltissime reti televisive. Sembrerebbe quindi che dietro al mondo della televisione ci siano molti retroscena e tensioni che nemmeno immaginiamo. Roberta ha scelto, dopo la nascita del figlio Leonardo, di allontanarsi in parte dalla tv. Nel 2008 infatti non l’abbiamo vista alla conduzione di nessun programma. Il suo ritorno è stato poi segnato dalla partecipazione a Celebrity Masterchef, che è riuscita a vincere. La vittoria l’ha portata a condurre vari programmi di cucina.

Prima della conduzione del pre-serata del Festival, Roberta Capua non aveva idea di cosa le avrebbe preservato il suo futuro lavorativo. Nessuna proposta interessante era davvero alle porte. E nel momento in cui , durante un’intervista, ha dovuto spiegare il suo rapporto con la televisione, è stata molto franca. Ha infatti affermato di dover fare i conti con il fatto che si tratti di un mondo che ha dei limiti, primo tra tutti la mancanza di meritocrazia. E aggiunge di voler percorrere una strada alla volta, passo dopo passo, senza fantasticare troppo sul futuro, con la speranza che però la fine del suo programma estivo su Rai 1 possa aprirle la strada ad altre avventure. Ed in effetti è quello che poi è successo con Sanremo.

Stando ai rumors, parte dell’intervista di Roberta sarebbe stata una frecciatina nei confronti di Matano, che invece ha un programma assicurato. Inoltre, pare che il conduttore avesse stroncato l’ipotesi si una conduzione a due, ma non vi è certezza rispetto a questo. Oltre a questo, la Capua non perde occasione per screditare coloro che hanno un posto di rilievo nel mondo della tv senza però avere delle competenze reali alla base. Aggiunge infatti che molti siano semplicemente personaggi noti per la partecipazione a reality o per il loro seguito sui social network. Queste però sono cose che non conferiscono loro esperienza e capacità reali.

