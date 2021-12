Bufera Rai, Stop Improvviso a Domenica In, da domani non andrà più in onda. Mara Venier distrutta: “Non è giusto”

Domenica In, salta la diretta: Mara Venier corre ai ripari per la puntata del 26 dicembre. Cambio di programma in corsa per la puntata di Domenica In di domani (26 dicembre), Mara Venier e tutta la sua squadra non terranno compagnia in diretta ai telespettatori del pomeriggio di Rai1. Diretta salta per Domenica In ed il motivo è presto detto e purtroppo riguarda anche questa volta il Covid.

Un membro del cast di Domenica In è risultato positivo al coronavirus e dunque per sicurezza la diretta di domani salta. Il primo a darne notizia è il sito DavideMaggio.it che ha spiegato anche che andrà in onda di inedito solo l’intervista a Il Volo, già registrata e quindi trasmettibile ed un ‘meglio di’. Insomma non vedremo Mara Venier bensì spezzoni di puntate registrate del programma.

Mara Venier, positivo al Covid nel cast di Domenica In: cambio in corsa per la puntata di domani (26 dicembre)

Nel dettaglio nel sito su citato si legge: “La prevista diretta di domani – domenica 26 dicembre 2021 – di Domenica In salta. Un membro dello staff della trasmissione di Rai 1 è risultato positivo al Covid e si è deciso di non andare più in onda”. E poi ancora si aggiunge: “Il positivo aveva presenziato alle prove di giovedì che non prevedevano la presenza di Mara Venier.”

Dunque la puntata del giorno di Santo Stefano di Domenica In non andrà in onda nel modo in cui era stata inizialmente prevista. A partire dalle 14.00 circa verrà mostrata l’intervista inedita ai ragazzi de Il Volo Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, in seguito invece verrà trasmesso una sorta di ‘meglio di’ con le interviste più rilevanti e interessanti di quest’anno.

Domenica In, domani non va in onda in diretta: Mara Venier corre ai ripari

Insomma un membro del cast di Domenica In è risultato positivo al Covid e dunque per questo si è deciso di non andare in onda in diretta domani. Ad eccezione dell’intervista ai cantanti de Il Volo, quindi, gli altri ospiti annunciati inizialmente lasceranno spazio alle repliche di passate interviste. Non si sa ancora quando la Rai deciderà di terminare la quarantena per lo staff di Domenica In, potrebbe anche essere l’ultima puntata dell’anno.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera Rai, Stop Improvviso a Domenica In, da domani non andrà più in onda. Mara Venier distrutta: “Non è giusto” proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.