bufera-rai,-ufficiale:-fatto-fuori-da-unomattina,-“conflitti-con-la-produzione,-chi-prende-il-suo-posto”

Massimiliano Ossini potrebbe non essere riconfermato al timone di UnoMattina, che quest’anno ha condotto insieme a Maria Soave. Il programma va in onda sin dal 1986 su Rai 1, realizzato in collaborazione con il Tg1 che trasmette all’interno del contenitore alcune edizioni del telegiornale. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì di prima mattina. Fra i conduttori storici si ricordano il giornalista Luca Giurato, presente in totale per dieci edizioni, e Livia Azzariti, volto femminile per dieci stagioni consecutive. La sigla è di Franco Godi su testo di Michele Guardì e Giorgio Calabrese.

Dal 1992 va in onda anche nei mesi estivi con il titolo di Unomattina Estate. Dal 2002 al 2004, nella stagione 2009-2010 e nell’estate 2011 andava in onda anche nei fine settimana con il titolo Unomattina Sabato e Domenica oppure Unomattina Weekend. Dal 2010, al posto della versione del week-end, va in onda Unomattina in famiglia, programma gestito da un’altra struttura. Sembrava certa la conferma di Massimiliano Ossini per la prossima stagione televisiva. Invece, con la presentazione Rai del nuovo palinsesto, lo show è comparso, ma senza un conduttore certo.

E’ evidente che il nome di Massimiliano Ossini non è ancora stato riconfermato, al contrario di quello che si pensava. Sulla questione è intervenuta Simona Sala, direttrice del genere intrattenimento del day time di Rai 1: “UnoMattina, lo stiamo studiando adesso. E’ l’unica rivoluzione che sta avvenendo su Rai 1. Quella fascia va ristrutturata. Sono conflitti di produzioni che si possono comunque sistemare”. A quanto pare, quindi, la trasmissione verrà completamente cambiata. Probabilmente un tentativo per migliorare gli ascolti, che quest’anno non sono stati dei migliori.

Difatti, UnoMattina di Massimiliano Ossini e Maria Soave ha spesso perso contro la concorrenza. E’ stato battuto sistematicamente prima di Mattino 5 di Federica Panicucci e Francesco Vecchi, poi da Morning News di Simona Branchetti. Un cambiamento risulta quindi necessario per dare nuova linfa vitale allo show. Nonostante questo, Simona Sala ci ha tenuto a ribadire la sua stima nei confronti del presentatore, la cui presenza non è stata messa in discussione per quello che riguarda Linea Bianca, l’altro programma Rai di cui detiene il timone. Ecco che ha detto la direttrice del daytime.

“Ne stiamo parlando con Massimiliano Ossini, che è straordinario in Linea Bianca. Con Massimiliano, stiamo lavorando benissimo in questo periodo, tra l’altro”. Insomma, la presenza del presentatore in Rai sembra non essere completamente a rischio. Semplicemente l’uomo funziona meglio con il tradizionale appuntamento con la montagna. Culture, realtà di imprese, curiosità, tradizioni per esplorare la montagna nei suoi molteplici aspetti.

All'interno di ogni puntata dello show, spazi dedicati all'alimentazione e all'agronomia curati da esperti del campo, integrati con racconti attinti dal folklore, i miti, le leggende della montagna.

