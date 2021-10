bufera-raimondo-todaro,-selvaggia-lucarelli-confessione-choc:-“doveva-andarsene,-ecco-cos’ha-fatto-che-non-sapete”

Raimondo Todaro ha lasciato Ballando con le Stelle inimicandosi l’intero staff della storica trasmissione di Rai 1. Arriva la conferma che anche Selvaggia Lucarelli non ha mai sopportato il ballerino siculo. Lei fa parte della giuria da meno tempo rispetto agli altri, ma si è immersa alla perfezione in questo ruolo. Con la sua lingua tagliente riesce spesso a creare le giuste dinamiche televisive. Il suo posto accanto a Guillermo Mariotto sembra, quindi, essere ben meritato. Finora aveva mantenuto il silenzio riguardo l’abbandono dell’insegnante ma adesso, tramite i social, ha detto la sua.

Selvaggia Lucarelli ha permesso ai suoi follower di farle delle domande tramite una storia su Instagram. Quando le hanno chiesto quale fosse il suo ricordo più felice, lei ha pubblicato la foto di un articolo di giornale che recita così: “Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle”. Una maniera molto eloquente di affermare che il ballerino non manca proprio a nessuno. A far arrabbiare l’intero staff del talent show il fatto che l’insegnante non ha affrontato apertamente la questione con Milly Carlucci prima di prendere questa decisione. Un comportamento che sembrava dovuto dopo i tanti anni di visibilità da lei donati.

Insomma Raimondo avrebbe agito alle spalle di tutti e avrebbe preso accordi senza confrontarsi con la sua “madrina”. Un comportamento che non è piaciuto a nessuno nel cast di Ballando e che di certo non sembra essere molto corretto, almeno a quanto si dice. Raimondo ha infatti smentito la Carlucci quando lei stessa aveva affermato di aver sentito voci già in precedenza e che il ballerino non era stato leale con lei.

Raimondo Todaro è stato presente a Ballando con le Stelle sin dalla sua prima edizione, sedici anni fa. Insomma, con Milly Carlucci lo abbiamo visto crescere e innamorare. Abbiamo seguito con passione le sue cotte giovanili per le belle Vip che gli venivano assegnate. E lo abbiamo visto molto spesso classificarsi al primo posto. E’ lui a detenere il record di coppe vinte nel talent del sabato sera di Rai1. Si è fatto apprezzare dal pubblico per la sua dolcezza, ma anche per il suo bel caratterino, sempre pronto a rispondere a tema ai giudici per difendere le sue partner.

Insomma, Raimondo Todaro è cresciuto con Ballando con le Stelle e Ballando con le Stelle è cresciuto con Raimondo Todaro. In molti si domandano come Milly Carlucci riuscirà a colmare questo vuoto che sicuramente il ballerino ha lasciato. Anche le sue splendide coreografie hanno sempre fatto la differenza rispetto a quelle dei colleghi. Una perdita molto grande per il programma. Ma il cast non vuole ammetterlo e fa di tutto per denigrarlo. Sicuramente, scoprire questo voltafaccia via social non deve essere stato semplice. Il ballerino si è sicuramente inimicato tutti i personaggi storici dello show.

Allo stesso tempo, tutta questa inimicizia nasconde probabilmente la consapevolezza che Raimondo Todaro, con la sua scelta, ha portato un danno reale alla trasmissione. Milly Carlucci evita in qualsiasi modo di parlare del suo ex protetto. “Se devo accendere un proiettore su Ballando con le Stelle lo faccio parlando di chi c’è, non di chi è andato via” ha spiegato in una recente intervista. Adesso anche Selvaggia Lucarelli ammette pubblicamente la sua antipatia nei confronti dell’insegnante. Che, intanto, si gode la sua nuova poltrona ad Amici di Maria De Filippi, dove è maestro di ballo. E voi che ne pensate? Fatecelo sapere commentando la notizia sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

