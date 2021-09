Bufera Romina Power, la confessione choc: “Albano è con me che vuole stare, ma può lasciare Loredana. Ecco perché”

Romina Power ha lanciato una frecciata su Instagram che ha incuriosito tutti i suoi follower, che subito si sono chiesti a chi fosse diretta. La pagina social della famosa cantante è molto seguita. Non solo per le sue doti canore, ma soprattutto per la situazione che si è venuta a creare con il suo ex marito, Albano, e la sua nuova compagna, Loredana Lecciso. E’ iniziata una vera e propria guerra per le due donne, che si contendono il padre dei loro figli. Non solo, tutti e tre vivono nella stessa tenuta a Cellino San Marco, in Puglia, situazione che non può non incrementare i pettegolezzi.

Quel che è certo è che Romina Power e Loredana Lecciso non si sopportano. La prima, continua a fare delle dichiarazioni d’amore al cantante di intervista in intervista. La seconda, continua a pubblicare scatti e foto che la ritraggono felice insieme al compagno. A cui seguono altre foto pubblicate dalla prima, con protagonista sempre Albano. E così via, tra un post e l’altro, una critica e una nuova dichiarazione. In tutto questo, Albano cerca di convivere al meglio con entrambe. Ha affermato di voler passare la sua vecchiaia insieme alla show girl, sua attuale compagna, che non sposa solo perché dice di non aver bisogno di questo vincolo.

D’altro canto, ha affermato anche che Romina Power è attualmente la sua migliore amica e nella sua vita giocherà sempre un ruolo importante, nonostante tutte le sofferenza che gli ha arrecato in passato. Albano ha perdonato, ma Loredana Lecciso non dimentica. Nonostante il cantante abbia più volte lanciato un appello alle due donne della sua vita, chiedendo loro di far pace e di sedersi alla stessa tavola, sembra che le due bionde non ne vogliano assolutamente sapere nulla. Anzi, farebbero di tutto per non incontrarsi nella tenuta di Cellino San Marco, per evitare brutte discussioni.

Così, ogni volta che una delle due pubblica sui social una frase sospetta, subito i follower pensano sia indirizzata all’avversaria. In questi giorni non sono passate inosservate le parole che Romina Power ha scritto sulla sua pagina Instagram tramite delle stories. Subito tutti si sono domandati se si trattasse di una frecciata, o di una semplice constatazione. “Non vedi l’ora di essere più vecchio, quando quello che sembri diventa sempre meno un problema e quello che sei è il punto”. Parole che a noi sembrano semplici riflessioni sulla vita e su questa società basata sull’apparenza.

La frase è immediatamente diventata virale, a far comprendere quanto il pubblico italiano sia incuriosito da questo famoso triangolo amoroso over. Sicuramente, potrebbe essere un’allusione al fatto che al giorno d’oggi le persone si basano sulle apparenze. Ma in molti hanno visto un collegamento con le ultime dichiarazioni di Romina nella quale affermava come Albano fosse in realtà ancora innamorato di lei.

E allora perché Albano non è voluto tornare con lei? E qui in molti trovano la risposta nelle parole dello stesso Albano. Durante una intervista infatti ha dichiarato di non voler ripetere lo stesso errore ( ovvero la seprazione) soprattutto per i figli, Bidò e Jasmine che lui ama molto e che sono ancora giovani. Albano aveva anche affermato di provare ancora qualcosa per Romina salvo poi dire: “Che ho detto? domani parto vado lontano”. Insomma una confessione di getto e non pensata che conferma tutte le ipotesi.

Ma in realtà non ci sono prove del fatto che si tratti proprio di una frecciata nei confronti di Loredana Lecciso e di Albano, o meglio un invito a questo a diventare “vecchio” per poter fare quel che si vuole davvero. Comunque, siamo sicuri che di frecciate da parte di Romina Power ne arriveranno ancora molte, non c’è bisogno di vederle dove non ci sono. Che ne pensate? per mandare un messaggio ad Albano e Romina lasciate un commento sui nostri canali social Facebook anche su INSTAGRAM

