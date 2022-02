Bufera Sanremo, Amadeus nei guai. Il Fuorionda lo rovina. Vertici Rai furiosi: “Quel che ha detto è gravissimo, Ora va via” Fan sotto choc

“Ha bestemmiato, fuori subito” Sanremo 2022, gravissima accusa. Dirigenti RAI nel caos. Accuse gravissimi per i dirigenti della Rai, sul palco di Sanremo 2022 si sente una bestemmia. Scoppia la polemiche ed iniziano i guai seri per tutti. Ecco tutti i retroscena su quanto accaduto.

Da soli pochi giorni è iniziato il grande Festival di Sanremo tenuto sul palco dell’Ariston. Gli artisti in gara ormai si sono esibiti tutti lasciando il pubblico davvero a bocca aperta. I cantanti in gara però non sono i soli protagonisti delle varie serate a cui assistiamo, vi sono infatti anche innumerevoli ospiti e co-conduttrici che potrebbero facilmente rubare loro la scena. Nelle ultime serate il famosissimo conduttore Amadeus non è mai stato solo, al suo fianco infatti ci sono stati i volti più grande del mondo dello spettacolo italiano e non solo.

Quest’anno si tenta in tutti i modi di segnare una vera svolta nella storia del nostro Paese, come ben saprete questa ormai è la 72 esima edizione ed è giunta l’ora infatti di sfruttare il Festival di Sanremo per sensibilizzare tutti coloro che lo seguono, senza però stravolgere le origini. Sono numerose le critiche che i dirigenti si beccano ogni anno, lo stesso Amadeus ha dovuto fare i conti con innumerevoli polemiche che lo vedevano proprio come protagonista indiscusso. Nelle ultime ore però la situazione non sembra delle migliori, e peggiora infatti di ora in ora.

Bestemmia sul palco di Sanremo 2022, forti accuse per i dirigenti della Rai

Come ogni anno, circolano svariati rumors grazie ai quali si ipotizza ad esempio ci potrà rappresentare l’Italia all‘Eurovision Song Contest. Oltre alle varie supposizioni però circolano anche innumerevoli polemiche che vedono come protagonisti gli ospiti delle varie serate di Sanremo. Non è di certo la prima volta che succede, a quanto pare però sotto le accuse vi sono motivazioni ancora più profonde e non legate semplicemente alla bestemmia. Come ben saprete nella scorsa puntata abbiamo visto come protagonista della serata Drusilla Foer, la quale ha completamente rubato la scena ad Amadeus.

Sono molti i momenti memorabili che ci ha regalato durante la terza puntata di Sanremo, uno di questi infatti potrebbe essere la sua apparizione sul palco vestita da Zorro. Ebbene sì, il tutto fatto per sdrammatizzare le opinioni cattive legate alla sua presenza nel Festival. Quando però è ritornata nelle vesti di Drusilla, togliendosi così i baffi, pare che abbai bestemmiato: “Ahia, Dio Cri..”. A sollevare le accuse è Mario Adinolfi, ovvero il leader ed inoltre il fondatore del Popolo della famiglia. Il capo del movimento politico ultra cattolico si è permesso di esprimere la sua opinione negativa sulla presunta bestemmia anche se, a suo dire, la sua performance di Drusilla è stata molto gradevole.

“MI DICONO CHE DRUSILLA TOGLIENDOSI I BAFFI DA ZORRO, AVREBBE BESTEMMIATO. IO NON L’HO SENTITO MA SE FOSSE ACCADUTO SAREBBE UN ATTO GRAVISSIMO E MI DISPIACE DAVVERO MOLTO PERCHÉ LA PERFORMANCE DI GIANLUCA GORI ERA PIÙ CHE GRADEVOLE. MA BESTEMMIARE DIO NON SI PUÒ, PROPRIO NO.” Queste sono le parole di Mario Adinolfi riguardo gli interventi di Drusilla a Sanremo, il leader attualmente pare l’unico ad aver sollevato la questione. Non ci resta quindi che aspettare per capire cosa accadrà perchè si sa, le bestemmie in Rai difficilmente vengono perdonate.

