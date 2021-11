Bufera Sanremo, Fiorello fatto fuori all’ultimo minuto. Lui si chiude in silenzio stampa. “Ecco cos’è successo”

Fiorello non affiancherà Amadeus al suo terzo Sanremo. E’ questa la nuova indiscrezione riguardo il mondo dello spettacolo che ha lasciato tutti di stucco. Il famoso presentatore Rai infatti in un primo momento aveva affermato che non avrebbe accettato di essere il direttore artistico della famosissima kermesse per la terza volta. E anche i telespettatori italiani erano d’accordo con lui, dal momento che lo show stava diventando alquanto ripetitivo. Ma alla fine ha ceduto e oggi è già al lavoro per portare sul palco dell’Ariston le migliori canzoni e gli artisti più meritevoli.

L’anno scorso Amadeus e Fiorello hanno dovuto combattere con la pandemia di Covid-19. Mentre nel 2020 la kermesse si è tenuta poco prima del lock down, giusto in tempo per svolgersi in maniera normale, nel 2021 hanno dovuto combattere con tamponi, artisti positivi e pubblico assente. Nonostante questo, sono riusciti a regalare all’Italia un grande spettacolo. Soprattutto grazie alla scelta di portare in gara a Sanremo i Maneskin con la loro Zitti e Buoni, canzone che ha successivamente vinto l’Eurovision dando alla nostra Nazione lustro e soprattutto l’incarico di organizzare la competizione internazionale per l’anno venturo.

Per questo Amadeus merita di essere nuovamente alla conduzione di Sanremo per la terza volta. Ma sembra che al suo fianco non ci sarà il suo Fiorello. Una vera doccia fredda per il presentatore che, prima di accettare nuovamente l’incarico, aveva affermato che mai sarebbe salito di nuovo su quel palco senza la compagnia del suo fidato amico che lo ha aiutato sicuramente a tenere vivo lo show. Per Amadeus la presenza del comico è stata molto utile in questi due primi anni di direzione artistica. Ma ripetersi per la terza volta potrebbe essere un’arma a doppio taglio per Fiorello.

E’ di TPI la voce secondo cui Fiorello avrebbe declinato l’invito. Il giornale sembra esserne convinto: “Tutti danno la sua presenza come sicura: ma non è così, niente è ancora certo. Voci molto attendibili da noi raccolte smontano l’ipotesi di una presenza fissa dello showman.” Sanremo 2022 si terrà dal 1 al 5 febbraio e a quanto pare il comico non sarà il co-conduttore insieme ad Amadeus, ma sarà presente durante una sola serata in qualità di ospite. E’ probabile che il suo repertorio sia terminato così come la sua fatica nel dare vita a uno show gestito da un presentatore serio come il suo amico.

Non solo la sicurezza di TPI e delle sue fonti, c’è anche un’altra ragione che ci fa pensare che realmente Fiorello non prenderà parte al prossimo Festival di Sanremo, se non come ospite. Da quando si è saputo che Amadeus ha accettato di dirigere la kermesse per il terzo anno, il comico è caduto in silenzio stampa. Non una battuta, non una intervista o una dichiarazione tramite i social. Probabilmente il famoso siciliano ha preferito mantenere il riserbo per riflettere bene sulla decisione da prendere. Una lunga riflessione che, probabilmente, ha poi portato al suo definitivo no. Come farà Amadeus?

