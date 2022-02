Bufera Striscia la Notizia, Enzo Iacchetti picchiato. Il retroscena choc sulla sua assenza. Cos’è successo

Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio sono tornati a Striscia la Notizia ma uno dei due è stato picchiato in studio. Spesso nel telegiornale satirico di Antonio Ricci capita qualche tafferuglio. Del resto, gli inviati così come i conduttori si dedicano ad inchieste non sempre semplici. Mai una rissa era accaduta in studio. Questa volta, per il gran ritorno dei due presentatori, è accaduto anche questo. Loro rappresentano una delle coppie più amate del famosissimo programma della Mediaset. La loro complicità e amicizia è ben evidente, confermata dal fatto che hanno condotto insieme ben 2.530 puntate.

Ezio Greggio è approdato a Striscia la Notizia nel 1988 e vanta la sua presenza in 4.178 registrazioni. Enzo Iacchetti, invece, ha fatto il suo esordio nel telegiornale satirico nel 1994 e ha condotto 2.716 puntate. Ovviamente, la grande parte di queste insieme al suo collega e amico. Anche quest’anno i due sono tornati insieme dietro la famosa scrivania, attesissimi dai telespettatori. La trasmissione ha visto molti cambiamenti, ma ci sono alcune coppie che sono rimaste saldamente al loro posto. Come quella di Gerry Scotti e Michelle Hunziker, che ormai è molto affiatata.

Tra le nuove coppie invece è risaltata quella di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. La donna è il volto su cui la Mediaset sta puntando moltissimo e da venerdì andrà anche in onda in prima serata come protagonista della fiction Fosca Innocenti. Per quanto gli altri presentatori siano riusciti a portare avanti brillantemente il compito di condurre Striscia la Notizia, siamo certi che il pubblico italiano si è entusiasmato moltissimo a vedere i veterani Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio tornare al loro posto. Sono ben 28 le edizioni alle quali i due prendono parte insieme.

Per il loro ingresso si è venuta a creare una scena molto particolare. Enzo Iacchetti si è presentato a Striscia la Notizia vestito in tuta da scii, spiegando cosa gli era accaduto la sera prima: “Ho organizzato una fiaccolata di mezzanotte, ho convinto tutti i ragazzi che c’erano in albergo a partecipare. Io facevo da alpinista e tutti gli altri scendevano dietro di me. Purtroppo è scesa la nebbia e non vedevo niente, mi sono ritrovato sull’autostrada del Brennero”, ha raccontato al suo collega, apparentemente sbalordito, e ai telespettatori. Ma nessuno si immaginava quello che è accaduto subito dopo.

Dopo l’ingresso e la spiegazione di Enzo Iacchetti, sono entrati nello studio di Striscia la Notizie diverse persone, vestite alla stessa maniera del presentatore, visibilmente arrabbiate. L’uomo è stato vittima di questo gruppo di ragazzi, che ha inveito contro di lui, arrivando anche a picchiarlo. Ovviamente, si è trattato esclusivamente di una scenetta realizzata in favore di pubblico. Intanto, proprio Iacchetti è risultato positivo al Covid-19 e i due presentatori non hanno potuto continuare la loro avventura nel telegiornale satirico. Al loro posto, in attesa della guarigione, ci sono Sergio Friscia e Roberto Lipari.

