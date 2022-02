Bufera Striscia la Notizia, Ezio Greggio e Iacchetti sostituiti all’improvviso. “Ecco chi mettono a loro posto già da stasera”. Cos’è successo

Il Covid è tornato a colpire Striscia la Notizia. La nuova variante sta dando del filo da torcere anche ai programmi televisivi, tra cui Amici di Maria De Filippi e adesso anche Striscia. Se il talent show ha dovuto prendersi una pausa totale, non riuscendo a registrare la puntata di domenica scorsa, il tg satirico di Antonio Ricci ha subito chiamato due sostituti per la conduzione e per andare in onda regolarmente.

Stavolta infatti è uno dei due seduti dietro al bancone ad aver ricevuto una brutta sorpresa dal tampone di controllo: Enzo Iacchetti sarebbe risultato positivo al Covid, questo almeno ha appreso Tv Blog poco fa, che però ha usato il condizionale. Non è ancora certo insomma che il tampone di Iacchetti abbia dato esito positivo, perché non è ufficiale e Striscia la notizia non ha diramato ancora alcun comunicato.

Per questo motivo comunque la produzione avrebbe subito chiamato una vecchia coppia di conduttori per sostituire Iacchetti e Ezio Greggio. Anche il secondo infatti sarebbe stato messo in stand-by per precauzione e per ovvie ragioni di sicurezza. Per qualche giorno entrambi saranno monitorati e al loro posto ci saranno altri conduttori. A tornare dietro al bancone di Striscia la Notizia ci saranno infatti Roberto Lipari e Sergio Friscia, già visti nel programma in questa stagione e precisamente tra novembre e dicembre 2021.

Nel periodo in cui loro sono stati alla conduzione di Striscia la Notizia , inoltre, ci sono stati i primi problemi legati al Covid del tg satirico. In quella occasione sono finite in quarantena le due veline Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti. Alla fine l’assenza delle nuove veline si era prolungata a causa di un problema di salute di una delle due. Al loro posto erano tornate Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Dunque stasera Enzo Iacchetti e Ezio Greggio non saranno a Striscia la Notizia a causa del Covid. Queste sono le indiscrezioni in circolazione al momento, in attesa di possibili smentite o conferme. Che potrebbero arrivare prima di stasera, visto che durante il pomeriggio di solito i conduttori appaiono con degli spot pubblicitari annunciando i temi della puntata. Sui profili social di Striscia la Notizia come di Ezio Greggio tutto tace, ora come ora.

L’articolo Bufera Striscia la Notizia, Ezio Greggio e Iacchetti sostituiti all’improvviso. “Ecco chi mettono a loro posto già da stasera”. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.