Bufera Striscia la notizia, Fuorionda choc di Michelle, “Cacciatela”. La Hunzicher ci ricasca e ora rischia il posto. Cos’è successo

Puntata di fuoco quella di ieri sera a Striscia la Notizia, dove dei video sfottò per Laura Boldrini hanno messo in cattiva luce Michelle Hunziker e Gerry Scotti agli occhi dei telespettatori. Oggi c’è un grande contrasto su quello che la satira può e non può fare in televisione. Nell’epoca del politicamente corretto diventa difficile ironizzare su argomenti delicati senza essere poi aggrediti dal popolo del web. Dopo anni di discriminazioni e ingiustizie, le minoranze sono molto suscettibili e approfittano di ogni occasione per far sentire la propria voce e il proprio disappunto.

Allo stesso tempo chi fa satira non può limitare il materiale a quello che è corretto, e continua quindi sul suo percorso incorrendo spesso in lamentele e critiche. E’ quello che è accaduto a Striscia la Notizia. Il servizio incriminato è quello dedicato a Laura Boldrini, presa di mira dal tg satirico di Antonio Ricci a causa dei comportamenti autoritari con le sue collaboratrici in contrasto con la sua lotta per le differenze di genere. Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno quindi presentato vari filmati introdotti così: “Il web continua a scatenarsi sul rapporto burrascoso tra Laura Boldrini e le sue collaboratrici e sulla sua fissazione per la parità di genere”.

Tra questi, è stata mandata in onda da Gerry e Michelle una parodia di Giass (Great Italian Association), game show ideato da Antonio Ricci che rappresentava una sfida tra sud, centro e nord Italia. Lo show è andato in onda dal 16 marzo al 15 aprile del 2014 e veniva diretto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Tra le varie parodia, c’è proprio quella della Boldrini presentata da Michelle Hunziker nel corso della scorsa puntata di Striscia la Notizia. Nel video a imitare la ex presidentessa della Camera dei Deputati è proprio Paolo, che ha ripetutamente utilizzato la parola dispregiativa negro.

Oggi utilizzare questa parola in televisione significa essere criticati immediatamente da tutta Italia. Il termine è stato quindi ribattezzato come “N word” proprio per evitare di ripeterlo ad alta voce e ferire così quella minoranza che tanto ha sofferto. Nel video di Striscia la Notizia, Paolo vestito da Laura Boldrini ripeteva molto spesso la parola e terminava, riferendosi a un ipotetico ragazzo di colore, con l’affermazione “Vai in Congo”. Il video è stato subito oggetto di discussione da parte del web ma a finire nel mirino dei telespettatori sono stati proprio Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

I due presentatori, finalmente di nuovo riuniti dietro la scrivania di Striscia la Notizia, sono stati accusati di non aver reagito alla terribile parola pronunciata nel video, vecchio di anni e quindi non biasimabile. Secondo i telespettatori Michelle Hunziker e Gerry Scotti avrebbero dovuto dissociarsi, o perlomeno non riderne a crepapelle definendo il servizio “esilarante”. I commenti sul web sono stati davvero tanti e, per la maggior parte, negativi. In pochi hanno voluto difendere il programma dicendo: “E’ solo black humor. La democrazia è anche libertà di espressione”. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici anche su Gogle News.

L’articolo Bufera Striscia la notizia, Fuorionda choc di Michelle, “Cacciatela”. La Hunzicher ci ricasca e ora rischia il posto. Cos’è successo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.