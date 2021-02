Bufera su Adriana Volpe, scorretta con colleghi. Altro famoso presentare da man forte a Magalli: “Ecco che ha fatto con me, non ci crederete”. Fan sotto choc

Come deve essere lavorare con delle prime donne della televisione italiana quali Barbara D’Urso o Adriana Volpe? A raccontarlo è Tiberio Timperi in un’intervista a Tv Talk. Il famoso presentatore Rai ha raccontato di una Barbara e di una Adriana inedite, agguerrite, disposta a tutto pur di ottenere il successo, anche a dare qualche spallata ai colleghi. Barbara e Timperio hanno condotto insieme una trasmissione della rete di Stato e quel periodo, per il presentatore, non è stato dei migliori. Ma vediamo bene di cosa parliamo. Siamo su Rai 1, nel 1996, quando i due volti noti lavorano insieme alla conduzione di Uno mattina in famiglia.

La trasmissione va in onda ancora oggi il sabato e la domenica, nella fascia oraria mattutina, ed è regina di ascolti con un 20% di share che mantiene ben saldo. Padrone di casa indiscusso, ormai da 26 anni, Tiberio Timperi, che oltre a Barbara D’Urso ha avuto modo di collaborare con molte donne della televisione italiana nel corso degli anni. Oggi ad affiancarlo c’è Monica Setta, ma in passato abbiamo visto al suo fianco Roberta Capua, Ingrid Muccitelli, Francesca Fialdini (con la quale ha condotto anche La vita in diretta), Adriana Volpe e molte altre.

Nel corso di un’intervista su Rai 3 a Tv Talk, gli è stato chiesto di raccontare proprio le sue esperienze con tutte queste donne, sia da un punto di vista sentimentale che lavorativo. Tiberio Timperi ha subito specificato che mai nulla vi è stato con le giornaliste se non delle belle amicizie, come ad esempio nel caso della Capua e della Muccitelli con le quali si sente ancora oggi, nonostante sia passato moltissimo tempo dalla loro co-conduzione. Non ha mantenuto lo stesso buon ricordo riguardo altre presentatrici, come Adriana Volpe e Barbara D’Urso, che gli avrebbero dato del filo da torcere.

“Non è stato facile con Barbara D’Urso. E’ stata un’opportunità che lei ha saputo cogliere al volo. C’erano sane sportellate.” Così racconta Tiberio Timperi, lasciando intendere che la giovane Barbarita ha approfittato della co-conduzione per emergere, senza provare scrupoli nel lasciarlo a volte nell’ombra. Il mondo del lavoro, del resto, è fatto anche di questo, ed è difficile instaurare rapporti veri, liberi dalla competizione. Nonostante questo, il conduttore di Uno mattina in famiglia sembra esserne ben consapevole e non condanna la sua vecchia compagna di percorso. Stessa cosa per la Volpe

Qualche altra sportellatina c’è stata anche con Adriana Volpe. Ma alla fine è tutto televisione”. Del resto, Tiberio Timperi non ha mai permesso a nessuno di rubargli il suo posto in casa Rai, ancora ben saldo da tantissimi anni. Il giornalista ha poi ammesso che gli piacerebbe condurre programmi in altre fasce quotidiane, non solo la prima mattina. In particolare, accetterebbe ben volentieri la conduzione di uno show a quiz. Staremo a vedere cosa la Rai gli riserverà, intanto gli auguriamo di non incontrare più agguerrite Barbarelle. Fateci sapere la vostra opinione commentando sul gruppo ufficiale di Maria de Filippi

