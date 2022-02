bufera-su-arisa-a-il-cantante-mascherato,-lo-scontro-pazzesco:-“fatti-gli-affari-tuoi”.-milly-carlucci-distrutta,-chi-viene-cacciato

Venerdì sera è tornato in scena Il cantante mascherato e già c’è del malcontento tra i protagonisti dello show di questa nuova edizione. Dodici personaggi super famosi nascosti da una maschera gareggiano tra loro in una sfida all’ultima nota. La reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da quattro elementi, il televoto del pubblico e quello sui social. Già la prima puntata ha visto andar via una delle maschere che si sono esibite, la gallina. A mandarla in nomination, la nuova giudice Arisa.

La gallina è andata al televoto finale insieme al pesciolino rosso e all’aquila, ma non è stata salvata dal pubblico. Come da regolamento, quindi, al termine della puntata di Il cantante mascherato Milly Carlucci ha svelato la sua identità. Sotto la maschera si nascondeva Fiordaliso, cantante famosa degli anni ’80 che iniziò la sua carriera con la partecipazione a Castrocaro, che l’ha poi portata al Festival di Sanremo. La sua prima partecipazione alla kermesse canora risale al 1982. Il grande successo arriva due anni dopo, nel 1984, quando Fiordaliso porta a Sanremo “Non voglio mica la luna”, diventato in breve tempo un successo non solo in Italia ma in tutta Europa.

Fiordaliso ha preso parte addirittura a nove edizioni del Festival di Sanremo, l’ultima nel 2002. Ha preso parte anche a diversi programmi tv: La Talpa, Tale e quale show, Domenica Live, la Prova del cuoco. Oggi si è messa di nuovo in gioco con Il cantante mascherato ma la sua avventura è terminata subito. La donna non ha nascosto il suo dispiacere sui social, dove ha fatto chiaramente capire ai suoi follower di esserci rimasta male. E proprio facendo attenzione al suo post, si comprende bene il risentimento nei confronti di Arisa, che con la sua decisione l’ha mandata in nomination.

Arisa si è aggiunta quest’anno alla giuria di Il cantante mascherato. Dopo essersi fatta conoscere meglio dal pubblico del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi in qualità di professoressa, è stato in Rai che ha trovato il suo vero posto da protagonista. Nello specifico, a Ballando con le Stelle, dove si è fatta apprezzare dalla giuria e dal pubblico al punto di vincere l’ultima edizione. Milly Carlucci ha subito capito di avere tra le mani un tesoro e ha scelto proprio lei nella sua giuria. Ma già dopo la prima puntata le vengono mosse delle critiche.

Vediamo nello specifico cosa ha scritto Fiordaliso sulla sua pagina Instagram: “Buongiorno. Cazzarola mi stavo divertendo uff! Il cantante mascherato, la vostra gallina vi vuole bene”. Un commento che lascia intendere il suo scontento nell’essere stata eliminata così velocemente. Ma è stato un like in particolare a far comprendere che la concorrente è risentita anche nei confronti di Arisa. “Ma Arisa non si poteva fare i fatti suoi?” ha scritto uno dei suoi fans. Subito è comparso il like di Fiordeliso, che evidentemente è d’accordo con questa affermazione. La giurata risponderà?

