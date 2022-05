Bufera su Eleonora Daniele, l’ospite si infuria con lei a storie Italiane: “Mi ha discriminata. Ecco che mi ha fatto”. Fan increduli

Bufera su Eleonor Daniele, vediamo cos’è successo. E’ probabilmente una delle ragazze più invidiate d’Italia per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin, ma lei rifiuta di essere riconosciuta come tale. Parliamo di Giorgia Soleri, che tramite i suoi canali social ha denunciato il programma Storie italiane e la sua presentatrice, Eleonora Daniele, per come è stata trattata durante un’intervista. Ci siamo informati riguardo la ragazza, conosciamo bene il suo nome e cognome, sappiamo che è una modella e influencer e soprattutto che si da tanto da fare per far riconoscere la malattia con cui convive da sempre: la vulvodinia.

Giorgia Soleri è riuscita a portare in Camera e Senato la proposta di legge per cambiare lo status di questa malattia e ne ha parlato con la Daniele. La speranza è che le donne che ne soffrono possano essere curate nella giusta maniera. Per questo, non sdegna mai di condividere i suoi momenti difficili, i suoi problemi e le conseguenze che questa situazione ha sulla sua vita. Una scelta coraggiosa, quella di combattere e metterci la faccia per aiutare le altre donne, meno forti, meno determinate. Sappiamo anche che Damiano le è sempre stato vicino in questa battaglia, così come lei è vicina a lui nella scalata al successo. ( continua dopo la foto)

Giorgia Soleri Da Eleonora Daniele a Storie Italiane, su Rai 1, ha avuto anche la possibilità di presentare il suo nuovo libro di poesie, La signorina nessuno. Una raccolta di pensieri in cui la ragazza ‘va alla riscoperta di sé e dei legami tra gli esseri umani’. Ma sappiamo anche un’altra cosa di lei: che ha magnifici gusti in fatto di uomini. La modella può arrabbiarsi quanto vuole ma è impensabile che il suo nome possa non essere associato a quello di Damiano dei Maneskin. E non è una questione di sessismo: sarebbero potuti essere anche Damiana e Giorgio, il risultato non sarebbe assolutamente cambiato.

La verità è che Damiano dei Maneskin è il nuovo eroe dei nostri tempi. Da quanto l’Italia non vinceva un Eurovision? Da quando una band italiana non riscuoteva tanto successo? Loro piacciono proprio a tutti, in tutto il mondo. Sono bravi, belli, all’avanguardia, rappresentano tutto il desiderio e la voglia di libertà dei nostri tempi. Perché noi del 2022 vogliamo poterci vestire come vogliamo, potere amare chi vogliamo, poter essere trasgressivi senza essere giudicati. E la band fa tutto questo e accompagna il tutto con delle canzoni strepitose, che vincono vincono e ancora vincono.

Non sappiamo se Giorgia Soleri sarebbe stata invitata da Eleonora Daniele se non fosse stata la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Sappiamo che è giusto combattere per vedere riconosciuto il proprio valore e siamo certi che lei ne ha davvero tanto. Che sarebbe giusto approfittare della fama di lui per portare argomenti importanti in televisione e farsi pubblicità. Ma speriamo impari a convivere con l’ “ingombrante” successo del suo fidanzato. Dopo l’intervista ha postato sui social i commenti di molte sue fans offese per come è stata definita: “Ma non sono senza nome! Sono la fidanzata di nome e Di Damiano dei Maneskin di cognome”.

