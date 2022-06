Bufera su Forum, Vertici Mediaset furiosi cancellano tutto. Barbara Palombelli nei guai. Cos’è successo

Si è scatenata una nuova polemica su Forum e in particolare su un annuncio che ricercava ragazze affette da disturbi alimentari. Il programma di Barbara Palombelli porta in studio dei veri e propri dibattiti da tribunale, in cui le parti chiamate in causa si spiegano davanti al giudice che, al termine della puntata, da la sua sentenza. I protagonisti non sono reali, ma sono degli attori con esperienze di vita simili a quelle affrontate durante la puntata. Probabilmente, in molti hanno pensato che l’annuncio sia stato fatto per interpretare una giovane con questa particolare problematica.

“Per una nota trasmissione televisiva stiamo cercando ragazze dai venti ai venticinque anni che soffrono di disturbi alimentari. Se avete queste caratteristiche scrivetemi”. Il messaggio è stato pubblicato da Giada Massara, casting director di Forum. L’indirizzo mail fornito invece è quello di Corima, la società di produzione di Forum fondata da Marina Donato. L’annuncio è stato pubblicato per poi sparire dopo un paio d’ora, ma non senza essere prima stato salvato e rilanciato sul mondo del web. La prima ad aprire il dibattito sull’argomento è stata Maruska Albertazzi.

La donna è una attivista del movimento Fiocchetto Lilla, associazione simbolo della lotta contro i disturbi del comportamento alimentare: “Si cercano ragazze tra i venti e i venticinque anni malate di disturbi alimentari. la trasmissione è Forum dove, notoriamente, chi partecipa in video come contendente è spesso un attore ma più spesso una persona con un vissuto simile a quello della storia in causa. Bene, qui si cercano ragazze malate di disturbo del comportamento alimentare che interpretino ragazze aventi lo stesso problema. Senza pensare che fare un casting per malate di disturbi alimentari è un trigger terribile per la malattia”.

Quindi l’attivista spiega anche il perché l’annuncio di Forum sia negativo: “Interpretare un ruolo per una non attrice significa non avere gli strumenti di difesa che si imparano nelle accademie e nelle scuole di recitazione. E poter andare in tv grazie alla propria malattia fornisce un rafforzo non indifferente alla malattia stessa. Senza un supporto clinico. Questa è istigazione ai disturbi alimentari bella e buona”. L’annuncio è stato tolto nel giro di qualche ora e la Mediaset stessa è intervenuta a scusarsi per aver urtato la sensibilità delle persone affette da disturbo del comportamento alimentare.

La Mediaset ci ha tenuto anche a chiarire che l’annuncio non era stato fatto per trovare contendenti a Forum: “Il suddetto annuncio era finalizzato a ricercare persone disposte a partecipare ad una trasmissione televisiva per rendere la loro testimonianza, alla presenza di esperti della materia, su di una patologia, quale quella dei disturbi alimentari, che colpisce molte adolescenti nel nostro Paese”.

Non come contendenti ma solo come testimonianze. Bisognerebbe riuscire a parlare, anche davanti a tutta Italia, dei propri problemi, anche per aiutare chi è a casa e affronta gli stessi.

