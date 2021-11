Bufera su Maria de Filippi, il super famoso di Uomini e Donne choc: “Mi ha cacciato, io l’ho usata e poi non l’ho voluta più”

Da Uomini e donne a The Lady, Costantino Vitagliano in un’intervista al programma radiofonico I Radioattivi di Radio Club 91 racconta alcune delle sue esperienze. Al centro delle domande di Ettore Petraroli e Rosario Verde la presenza di Vitagliano alla web series di Lory Del Santo. “Io l’ho fatto – commenta – ma non lo vedo e la Del Santo lo ha montato ad arte perché dal cameo di un film sono finito per essere il protagonista di una serie. Ma almeno sono l’unico ad essere pagato”.

In merito al programma che lo ha reso celebre, la sua partecipazione a Uomini e Donne, Costantino ha spiegato: “La De Filippi si arrabbia se dite che sono il tronista per eccellenza – ha dichiarato – lei fa finta di non arrabbiarsi per nulla e fa credere che è troppo intelligente ma al mondo tutti ci arrabbiamo per qualcosa pure gli intelligenti e lei si è molto arrabbiata con me. Io e la De Filippi ci siamo usati a vicenda, ho accettato di sfruttare tutto al massimo. La tv è un lavoro e basta. Anche la D’Urso mi paga per andare da lei. Senza gettone me ne sto a casa, cambio lavoro, faccio altro. Non mi sono mai dato un voto da attore perché non è quello che ambisco a fare”.

Insomma Maria l’avrebbe voluto inizialmente nei suoi programmi senza pagarlo, semplicemente come ospite anche per una forma di ringraziamento nei suoi confronti e questo non sarebbe andato bene a Costantino. Un no che forse è costato caro all’ex tronista di Uomini e Donne. Famosa è anche la videochat a pagamento aperta da Costantino Vitagliano e che ha scatenato molte polemiche: “La cosa bella è che ovunque ci sia io, ci sono visualizzazioni e critiche. E ho una chat telefonica da 10 anni. Mi chiamano tuti i giorni persino gli uomini che mi chiedono cosa mangio e vogliono vivere secondo il mio stile di vita”.

Se si parla di tronisti di Uomini e Donne al pubblico di Canale 5 viene in mente Costantino Vitagliano. Circa 20 anni fa, infatti, il modello riuscì a raggiungere una popolarità inaspettata grazie alla sua complicata relazione sentimentale con Alessandra Pierelli. Negli ultimi anni, però, dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip, l’uomo è totalmente sparito dalla televisione conducendo una vita lontana dai riflettori.

La carriera di Costantino e il suo nuovo lavoro

Dopo il boom con il suo ruolo di primo tronista della storia di Uomini e Donne, Costantino Vitagliano ha realizzato anche cinque film, due serie televisive e molte comparsate sul piccolo schermo. Dopo la morte della madre, però, il 44enne si è allontanato dal piccolo schermo. Cosa fa ora per vivere? A quanto pare Costantino è un insegnante di “come diventare personal shopper”. Infatti è responsabile di un corso che forma coloro che lo vogliono, assistenti agli acquisti, ma anche esperti del settore che accompagnano i turisti in giro per la città. Questi li consigliano su come vestirsi nella maniera più consona alla moda del momento.

