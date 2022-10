bufera-su-meghan-markle,-spunta-la-scena-del-rapporto-orale-in-beverly-hills-90210.-“e’-una-ipocrita”

Non si fermano le piogge di critiche su Meghan Markle. L’attrice statunitense famosa per la serie “Suit” non è mai stata ben vista dalla corona inglese e probabilmente nemmeno dai suoi sudditi. Fin dal matrimonio con Harry, i rumors ed i pettegolezzi l’hanno preceduta. Va anche detto però, che la Markle è riuscita a creare attorno a sé anche una fitta rete di sostenitori, che hanno sempre creduto alle sue dichiarazioni. Pare però che gli stessi giornali tendano costantemente a sminuirla, cercando di far emergere quanti più dettagli negativi sulla sua vita privata e sul suo passato.

Perché Meghan Markle è di nuovo al centro di una gogna mediatica? Stando alle indiscrezioni, sarebbe emerso un particolare del suo passato che è sempre rimasto un po’ nascosto. Questa volta quindi non è al centro delle polemiche per i suoi rapporti con la Royal Family. È il New York Post a parlarne. Sebbene la maggior parte di noi la conosca per il suo ruolo in “Suit”, l’attrice vanta anche altri ruoli alle spalle, come quello nella serie Beverly Hills 90210. Pare però che la moglie di Harry abbia voluto del tutto rimuoverlo dalla sua biografia. Nonostante questo, giornali e tabloids sono riusciti ad arrivarci.

Nel podcast Archetypes, Meghan si è aperta e ha raccontato di sé e della sua carriera. Ha per esempio fatto riferimento alla partecipazione a Deal or not Deal, un programma televisivo quasi equivalente al nostro Affari tuoi. Dice però di aver abbandonato di sua spontanea volontà perché si sentiva trattata da stupida e sapeva di valere più di quello. Ha inoltre aggiunto di essere stata “oggettizzata” dal punto di vista sessuale. Ed è qui che si inseriscono le accuse di ipocrisia. Alcuni utenti twitter hanno per esempio sottolineato come da un lato la Markle si sia lamentata di questo e dall’altro però abbia contribuito alla sua “oggettificazione” con la partecipazione a Beverly Hills in cui compare in una sola ed unica scena.

In tale scena, l’attrice pratica sesso orale in auto. Si è trattato di un cameo. Le viene quindi recriminato di aver partecipato ad una sola scena nella quale l’unica cosa che viene mostrata è proprio la pratica di sesso orale. Inoltre, le critiche vengono anche dal fatto che anche in altre serie tv, tra cui Suits, è coinvolta in molte scese sessuali. Il New York post sottolinea come la scena in auto in cui pratica sesso orale ad un ragazzo sia stata girata 2 anni dopo il suo addio a Deal or not Deal, risultando quindi un po’ incoerente.

Insomma, Meghan Markle è stata più volte descritta come bugiarda ed ipocrita, motivo per cui anche le sue dichiarazioni rispetto alla famiglia reale sono sempre state prese non molto in considerazione. L’opinione pubblica è però molto divisa. Quel che è certo è che l’attrice statunitense ha deciso di rimuovere il cameo dalla sua biografia, probabilmente perché ritenuto un ruolo di poco conto, o probabilmente, perché crede che non contribuisca a regalarle una buona immagine agli occhi esterni, ora che è moglie del principe Harry. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

