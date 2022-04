Bufera su Romina, brutto gesto contro Jasmine. Albano furioso. Jasmine: “Mi sono avvicinata a Yari. Cos’è successo”

Crescere in una famiglia allargata non è stato facile per Jasmine Carrisi. La figlia di Albano e Loredana Lecciso vive costantemente sotto i riflettori fin dalla nascita. Nel corso dei suoi venti anni non sono mancate incomprensioni, diatribe, gossip. In un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donne, Jasmine ha svelato cosa significa nascere in un contesto del genere e con quale dei suoi fratelli va più d’accordo.Queste le dichiarazioni di Jasmine Carrisi sull’argomento: “Vivere sotto i riflettori? A lungo andare ci si abitua. Però quando ero piccolina è stato molto pesante. I miei compagni di classe e i professori mi guardavano con occhi diversi, spesso in maniera negativa, le persone si facevano un’idea sbagliata di me. Io ho sempre cercato di tenere un profilo molto basso, specialmente a scuola. Mi dava fastidio quando le persone in giro mi riconoscevano” ( continua dopo la foto)

Jasmine Carrisi ci ha tenuto a precisare che la sua è una famiglia normale. A detta della giurata di The Voice Senior i suoi genitori sono molto moderni e hanno sempre lasciato lei e il fratello Albano Junior, detto Bido, liberi di fare le proprie scelte. “La mia famiglia è una parte fondamentale della mia vita, per la sua vicinanza, i suoi insegnamenti, i suoi consigli. A prescindere dalle discussioni, dai litigi, dai punti di vista diversi, so che potrò sempre contare su tutti i componenti”

Chi sente più affine a lei? Jasmine Carrisi non ha dubbi: mamma Loredana Lecciso. La ragazza ha ammesso che la soubrette è il suo punto di riferimento e in ogni caso sa darle preziosi consigli. Ma Jasmine ha un rapporto molto forte pure con la cugina Federica, figlia di Raffaella Lecciso, la gemella di Loredana.

E tra i figli di Albano e Romina Power? “Nell’ultimo periodo mi sono avvicinata moltissimo a Yari. Quando ho bisogno di consigli musicali mi rivolgo a lui”, ha spiegato Jasmine rivelando come probabilmente il suo preferito sia proprio il fratello maggiore tra i figli di Romina. Del resto Yari è l’unico ad abitare ancora a Cellino San Marco quando non è in giro per il mondo a cantare e suonare. Gli altri fratelli, invece, non vivono più in Puglia. Con gli altri a quanto pare non avrebbe un gran rapporto.

Bido si è trasferito tempo fa in un collegio in Svizzera mentre Romina Junior vive nella Capitale. Al contrario Cristel Carrisi è volata in Croazia dopo il matrimonio con il miliardario Davor Luksic: vive a Zagabria con il marito e i figli Kay e Cassia. E proprio ultimamente la sorella Romina ha pubblicato una foto che avrebbe fatto arrabbiare Albano, perchè ha escluso in effetti proprio Jasmine.

Romina Carrisi Jr. infatti, secondo le voci, avrebbe fatto perdere le staffe al papà Al Bano. La giovane figlia della Power a quanto pare con un gesto avrebbe escluso la sorella Jasmine. Il cantante di Cellino San Marco, come tutti sanno, ha sempre cercato di tenere unita la famiglia e in particolar modo i propri ragazzi. Insegnando loro ad andare d’accordo e sopratutto a rispettarsi, malgrado siano figli due mamma diverse. Romina e Loredana Lecciso non sono mai state amiche, e a confermare il pettegolezzo è stata la stessa show girl poche settimane fa da Barbara D’Urso. Diversamente sembrava il rapporto dei figli ma dalle parole di Romina Jr. qualcosa non quadra.

Il brutto gesto di Romina nei confronti di Jasmine

La figlia minore di Al Bano, nata dal matrimonio con Romina Power ha pubblicato uno scatto che ha deluso i sostenitori di Loredana Lecciso. In tanti, infatti, si sono chiesti come mai Romina ha escluso la sorella Jasmine da un qualcosa fatta insieme a Cristel? Quali siano i rapporti realmente esistenti tra i figli di Albano nati dalle precedenti relazioni, sembra essere un vero mistero. Nel dettaglio, Romina Jr ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la vede accanto a sua sorella Cristel. Nulla di allarmante se solo non avesse scritto:” Come io e mia sorella…” escludendo del tutto Jasmine.