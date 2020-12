bufera-sul-principe-william,-una-super-famosa-lo-rovina:-“mi-ha-usato-insieme-ai-suoi-amici.-ecco-cosa-accadeva-nelle-stanze-segrete”-kate-distrutta

Il principe William e la sorellastra Laura Parker Bowles hanno avuto un rapporto molto difficile prima di diventare amici come lo sono oggi. Lei è la figlia di Camilla e ha subito fin da ragazzina le conseguenze della relazione tra Carlo d’Inghilterra e la madre. William, dal suo canto, non ha vissuto molto bene la separazione dei genitori e non ha mai visto di buon occhio l’amante del padre e con lei la sua progenie. Voci di palazzo dicono che i fratelli Windsor non hanno voluto avere rapporti con Camilla fino al matrimonio di lei col padre, nel 2005, al quale hanno presenziato solo per cortesia.

Del resto, quando Carlo d’Inghilterra e lady Diana hanno divorziato, William che oggi ha 38 anni ne aveva solo 14. Un adolescente che non poteva capire le dinamiche di questa separazione. Vista da uno sguardo maturo, il ricongiungimento tra Carlo e la sua Camilla è in realtà molto romantico. Un amore impossibile, criticato, impedito dalla famiglia di lui secondo la quale la donna, che all’epoca era sposata, non rappresentava una degna candidata a diventare la principessa consorte. Un amore che però ha resistito a tutto e a tutti nell’arco degli anni, per poi giungere finalmente al suo lieto fine. ( continua dopo la foto)

Ma il raggiungimento di questo lieto fine ha provocato la sofferenza di un’altra donna, lady Diana, data in moglie a un principe che però non l’ha mai guardata con occhi d’amore, ma che ha sempre volto lo sguardo verso un’altra persona. A Diana i vestiti della corte inglese andavano molto stretti, al punto che la più moderna Meghan Markle viene paragonata spesso alla compianta suocera. Ma la differenza tra le due è abissale: la duchessa del Sussex ha tutto l’amore e l’approvazione del marito Harry, che l’ha anche seguita in America. Diana era sola ad affrontare tutto e tutti, senza poter ricevere l’amore del marito Carlo d’Inghilterra, sola con i figli William ed Harry.

E la stessa donna che veniva guardata con amore e ammirazione dal futuro re, Camilla, come poteva essere guardata invece da quei due ragazzi che subivano ogni giorno la depressione della madre? E’ comprensibile che i principi William ed Harry non abbiano compreso l’amore di Carlo, che per loro ha significato solo la rottura del matrimonio dei genitori. Ma adesso, cerchiamo di vedere le cose da un’altra prospettiva. Come deve essere crescere in una scuola, in una città, in una nazione in cui tutti sanno che tua madre ha una storia con il futuro re d’Inghilterra, che però è sposato con l’amatissima lady D?

Anche Laura Parker Bowles, sicuramente, non ha avuto un’adolescenza facile. E così i due giovani William e Laura (solo 4 anni di differenza) hanno avuto molti problemi ad accettarsi e si sono rinfacciati a vicenda le colpe dei rispettivi genitori. Come ha raccontato la biografia di Katie Nicholl nel libro William and Harry: Behind the Palace Walls, William litigava di continuo con Laura, in una maniera a dir poco furibonda. Prima tra i due c’erano rapporti di amicizia i due sembravano andare molto d’accordo. Poi tutto è cambiato. Le ricordava sempre che sua madre era la responsabile della separazione dei suoi genitori. Lei, dal suo canto, gli rispondeva che Carlo d’Inghilterra le aveva rovinato la vita. ( continua dopo la foto)

Laura e suo fratello Tom venivano bullizzati a scuola a causa di questa relazione, al punto che quando in casa arrivavano le telefonate di Carlo, Laura prendeva in mano l’altra cornetta e gli chiedeva di lasciare in pace la sua famiglia. In particolare sarebbe stato il Principe William ad istigare gli amici contro di lei con veri e proprio atti di bullismo anche durante i party segreti che il Principe teneva nelle sue “cantine”. Un ritratto di William molto in contrasto con quello che si è sempre pensato del principe dolce e gentile. A quanto pare era un ragazzino ribelle e anche “cattivo” tanto da aver fatto costruire un night club solo per lui nei sotterranei del castello.

Oggi Laura ha 42 anni e i diverbi con la casa reale d'Inghilterra e il suo fratellastro William sono finiti. Nel maggio 2018, alle nozze del duca di Sussex con Meghan Markle, Laura e Tom c'erano: in tight lui, indosso un abito verde chiaro lei, si sono seduti nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor senza attirare l'attenzione dei media. E nel 2011, al matrimonio di Kate e William, la primogenita di Laura, Eliza, fu addirittura una delle damigelle della sposa.