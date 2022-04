Bufera U&D, Maria De Filippi sotto choc. Aggressione dietro le quinte, il cavaliere l’ha picchiata. Cacciato subito

Maria De Filippi ha cacciato uno dei cavalieri di Uomini e Donne dopo aver saputo che questo ha aggredito una collaboratrice della redazione. La regina di Mediaset è rimasta tra le poche a decidere di lavorare con personaggi non avvezzi alle telecamere. Non solo il dating show, ma anche Amici, o C’è posta per te, hanno per protagonisti elementi che non hanno mai avuto a che fare con il mondo del piccolo schermo. Sicuramente una scelta apprezzabile e che funziona molto, dal momento che i telespettatori si appassionano tantissimo ai suoi show e li seguono sempre con attenzione.

Maria De Filippi da la possibilità ai suoi protagonisti di entrare nel difficile mondo dello spettacolo e, se sono bravi e hanno successo, anche di rimanerci. Sono moltissimi i volti dei reality e non solo che sono partiti proprio da Uomini e Donne. Ma non è tutto oro ciò che luccica e la presentatrice si ritrova spesso a dover fronteggiare delle reazioni eccessive che vanno in contrasto con le telecamere. La donna ha sempre mostrato un carattere molto forte e quando è stato il caso non ha esitato a prendere dei provvedimenti molto duri nei confronti di chi trasgrediva alle regole.

Come quando ha allontanato Valentin da Amici, la prima volta che un giovane allievo veniva cacciato dalla sua scuola per giovani talenti. A Uomini e Donne è capitato spesso che Maria De Filippi dovesse cacciare qualcuno dei partecipanti. La rivalità, sia tra i corteggiatori che tra le dame e i cavalieri del trono over, portano spesso a delle tensioni difficili da gestire in centro studio. I litigio si fanno frequenti e i personaggi non esitano ad alzare i toni e scontrarsi. Ma raramente sono arrivati alle mani. Il caso di Gian Battista è rimasto nella storia del dating show, pur se accaduto tempo fa.

L’uomo aggredì una delle collaboratrici di Uomini e Donne e la reazione di Maria De Filippi fu immediata. Ad accusare il ragazzo fu Gianni Sperti, proprio nel corso di una puntata: “E’ un uomo che racconta solo palle. Controllati anche fuori, con le illazioni. Fuori, Gian Battista ha aggredito una tua collaboratrice. L’ha spintonata e ha detto ‘mi avete rotto i coglioni’. E ha detto pure che facciamo tutto per audience. Se non è vero, mi licenzio”. A quel punto la presentatrice ha fatto immediatamente chiamare la redazione e la donna che aveva subito l’aggressione, che ha confermato il racconto dell’opinionista.

“Ho invitato Gian Battista a rientrare nel box più volte. E’ nelle regole della produzione. Ho cercato di calmarlo ma non è stato possibile. Gli ho spiegato che ero della produzione. Forse non si è reso conto che nel buttare giù la porta, mi ha dato una botta”. Un racconto che ha lasciato senza parole Maria De Filippi che, senza confrontarsi con i suoi colleghi autori, ha subito preso in mano la situazione decidendo di allontanare definitivamente il corteggiatore dal programma: “Gian Battista devi lasciare lo studio” lo ha intimato, e da quel momento l’uomo non ha preso più parte ad alcuno show.

