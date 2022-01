Un Posto al Sole è la fiction Rai che tiene compagnia ai telespettatori italiani da moltissimi anni e, col tempo, abbiamo dovuto dire addio a molti dei suoi personaggi. Ma allo stesso tempo ne abbiamo visti tornare degli altri. Il palazzo Paladini è diventato come una vera famiglia in cui si viene e si va, in base agli impegni del momento e alle varie fasi di vita. C’è chi decide di lasciarla per sempre, per dedicarsi ad altro o ritirarsi in famiglia. Chi la usa come trampolino di lancio per avere successo nel mondo del piccolo schermo. Chi rimane imperterrito al suo posto senza mai andare via.

A Un Posto al Sole il riciclo dei personaggi è ormai un modus operandi conosciuto. Del resto, le trame girano intorno a molte persone e non tutte possono avere la stessa importanza nello stesso periodo. Per questo, gli autori decidono ciclicamente di mandare a casa qualcuno degli attori, per poi dedicargli nuove attenzioni quando la trama sarà nuovamente pronta per lui. A breve dovrebbero essere due i personaggi che diranno addio, o almeno arrivederci, alla serie per un po’. Il primo sarà sicuramente Alessandro Amato D’Auria, che veste i panni di Vittorio Del Bue, e poi quello di Angela.

Ma in questi giorni a tenere banco è la notizia di una nuova uscita di scena che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta di Michele Saviani, interpretato da anni da Alberto Rossi. I telespettatori seguendo la trama si sono resi conto dell’allontanamento del famoso giornalista e subito hanno chiesto spiegazioni sul web. L’attore, vedendo tanta preoccupazione per il suo futuro all’interno di Un posto al sole, ha deciso di intervenire per lanciare un messaggio ai suoi fans. Nonostante questo, non li ha tranquillizzati riguardo un suo eventuale ritorno. Il suo abbandono potrebbe quindi essere definitivo.

A differenza di Angela e Vittorio, che torneranno a Un posto al sole con una nuova trama studiata per loro. Non si può dire lo stesso di Michele Saviani. Riguardo la sorte del suo personaggio Alberto Rossi è stato molto misterioso. Il motivo è da ricondurre a un accordo contrattuale che gli impedisce di svelare quale sorte gli spetta. Intanto gli affezionati telespettatori sono preoccupati di vedere andar via un altro dei loro beniamini. Ma vediamo nello specifico cosa ha detto l’attore, che ha pubblicato un post in bianco e nero sui suoi social in cui ha parlato accoratamente ai suoi follower.

Io non so niente e però pure qualora sapessi qualcosa non potrei dirvi niente, perché ci sono degli obblighi che possono essere contrattuali oppure semplicemente di storia ecco. Mi avete visto uscire come sono stati visti uscire altri personaggi e ora mi chiedete se tornerò, se non tornerò, quando.. Io non posso rispondere a queste domande anche perché sennò non ci sarebbe sfizio”. Il destino di Michele Saviani a Un posto al sole resta quindi molto incerto. Il fatto che l’attore abbia ancora delle regole da rispettare per accordi presi con la produzione, però, ci fa sperare per il meglio.

Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

LEGGI ANCHE—> Bomba Un Posto al Sole, Clamoroso addio di due personaggi super amati: “Ci hanno fatto fuori” A Un Posto al Sole il riciclo dei personaggi è ormai un modus operandi conosciuto. Del resto, le trame girano intorno a molte persone e non tutte possono avere la stessa importanza nello stesso periodo. Per questo, gli autori decidono ciclicamente di mandare a casa qualcuno degli attori, per poi dedicargli nuove attenzioni quando la trama sarà nuovamente pronta per lui. A breve dovrebbero essere due i personaggi che diranno addio, o almeno arrivederci, alla serie per un po’. Il primo sarà sicuramente Alessandro Amato D’Auria, che veste i panni di Vittorio Del Bue, e poi quello di Angela. Ma in questi giorni a tenere banco è la notizia di una nuova uscita di scena che ha lasciato tutti senza parole. Si tratta di Michele Saviani, interpretato da anni da Alberto Rossi. I telespettatori seguendo la trama si sono resi conto dell’allontanamento del famoso giornalista e subito hanno chiesto spiegazioni sul web. L’attore, vedendo tanta preoccupazione per il suo futuro all’interno di Un posto al sole, ha deciso di intervenire per lanciare un messaggio ai suoi fans. Nonostante questo, non li ha tranquillizzati riguardo un suo eventuale ritorno. Il suo abbandono potrebbe quindi essere definitivo. A differenza di Angela e Vittorio, che torneranno a Un posto al sole con una nuova trama studiata per loro. Non si può dire lo stesso di Michele Saviani. Riguardo la sorte del suo personaggio Alberto Rossi è stato molto misterioso. Il motivo è da ricondurre a un accordo contrattuale che gli impedisce di svelare quale sorte gli spetta. Intanto gli affezionati telespettatori sono preoccupati di vedere andar via un altro dei loro beniamini. Ma vediamo nello specifico cosa ha detto l’attore, che ha pubblicato un post in bianco e nero sui suoi social in cui ha parlato accoratamente ai suoi follower. LEGGI ANCHE—> Bufera in Rai, Milly Carlucci è stufa della vecchia giuria. “Ha deciso di cambiare, ecco chi fa fuori e con chi lo sostituisce” “Io non so niente e però pure qualora sapessi qualcosa non potrei dirvi niente, perché ci sono degli obblighi che possono essere contrattuali oppure semplicemente di storia ecco. Mi avete visto uscire come sono stati visti uscire altri personaggi e ora mi chiedete se tornerò, se non tornerò, quando.. Io non posso rispondere a queste domande anche perché sennò non ci sarebbe sfizio”. Il destino di Michele Saviani a Un posto al sole resta quindi molto incerto. Il fatto che l’attore abbia ancora delle regole da rispettare per accordi presi con la produzione, però, ci fa sperare per il meglio. Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’articolo Bufera Un Posto al Sole, Addio a Michele Saviani, Alberto Rossi si sfoga: “Ecco perché mi fanno fuori”. Fan distrutti proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.