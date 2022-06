bufera-un-posto-al-sole:-addio-a-raffaele-giordano.-fan-in-protesta,-cosa-succede

Un posto al sole è la longeva soap di rai 3 che va in onda da più di 25 anni avendo sempre un successo incredibile. Nel corso degli anni c’è stato un via vai di attori, di storie, di intrecci. Pochi sono i protagonisti che non sono mai andati via e a cui il pubblico ormai si è affezionato quasi come se fossero persone di famiglia che li tengono compagnia ogni sera, per mezz’ora, dalle 20:45.

Tra i più fedeli ci sono gli interpreti di Renato, Giulia, Franco, Roberto Ferri, Marina, Angela e il mitico portiere del palazzo Palladini, Raffaele Giordano. Proprio quest’ultimo, interpretato da Patrizio Rispo, sta facendo tremare i fan più accaniti di Un posto al sole. Tutti, infatti, visto come si stanno svolgendo i fatti e la trama della soap, temono che il suo personaggio ben presto possa uscire di scena in un modo al quanto tragico.

Raffaele Giordano è il personaggio più amato dal pubblico, presente nella soap fin dalla prima puntata. Nell’ultima settimana è stato coinvolto in una brutta storia. Lui è il genero del magistrato Nicotera, marito della figliastra Viola, il quale ha fatto arrestare il capoclan dei camorristi di Napoli. Per tale motivo, il portiere è stato minacciato dai criminali del boss Argento che vogliono vendetta e sta rischiando la sua vita per proteggere quella della sua famiglia.

Poche puntate fa, Raffaele è stato addirittura picchiato. Dunque, i telespettatori più devoti a Un posto al sole, sono in ansia per le sorti dell’amato portiere. Sotto ai post riguardanti la soap, alcuni fan hanno rivelato di temere che gli autori possano avere scelto di farlo morire per mano della camorra. In particolare, una signora ha dichiarato di rimanere molto delusa nel caso in cui Giordano dovesse perdere la vita. Ad alimentare la preoccupazione ci sono state anche le parole di Ilenia Lazzarin che interpreta Viola, la figlia della dottoressa Bruni.

L’attrice, tramite instagram stories, ha risposto alla domanda: ”Si vocifera, già da tempo, la morte di Raffaele”. Le sue parole non sono state di conforto per i fan. ”Io non lo so. Non posso darvi conferma su questo”. Certo è che tutti non vedono l’ora di sapere come va a finire la vicenda che ha coinvolto il protagonista indiscusso di Un posto al sole. Raffaele riuscirà a salvarsi o morirà tragicamente come successe alla sua prima moglie Rita? Non resta che continuare a guardare le puntate per scoprirlo. Per avere ancora notizie e anticipazioni su Un Posto al sole seguiteci anche sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

